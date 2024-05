Štart megarakety Starship spoločnosti SpaceX sa uskutoční 5. júna

Washington 24. mája (TASR) - Najvýkonnejšia raketa na svete Starship sa chystá na svoj ďalší testovací let 5. júna, oznámila v piatok americká súkromná spoločnosť SpaceX. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Štartovacie okno sa otvorí o 07.00 h miestneho času (14.00 h SELČ), pričom sa stále čaká na súhlas regulačných orgánov. Starbase, vlastný kozmodróm spoločnosti SpaceX, sa nachádza v oblasti Boca Chica v štáte Texas.



Pôjde o štvrtý test tejto megarakety, ktorá je dôležitá pre plány NASA na pristátie astronautov na Mesiaci v tomto desaťročí, ako aj pre nádeje šéfa SpaceX Elona Muska na prípadnú kolonizáciu planéty Mars.



Tri predchádzajúce pokusy sa skončili zničením rakety, čo je podľa vyjadrenia spoločnosti SpaceX prijateľná cena za rýchly vývoj metódou pokus-omyl.



"Pri štvrtom letovom teste presunieme pozornosť z dosiahnutia obežnej dráhy na preukázanie schopnosti návratu a opätovného použitia systémov Starship a Super Heavy," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti SpaceX.



Starship je dvojstupňová superťažká raketa, pričom prvý stupeň Super Heavy predstavuje nosnú raketu a druhý stupeň – takisto nazývaný Starship – je kozmickou loďou.



Dráha letu bude podobná ako pri treťom teste, ktorý sa uskutočnil v marci a pri ktorom kozmická loď Starship preletela polovicu zemegule, než sa nakoniec stratila pri návrate do atmosféry nad Indickým oceánom.



SpaceX dúfa, že tentoraz sa jej podarí dosiahnuť mäkký dopad prvého stupňa do vôd Mexického zálivu a "riadený vstup" horného stupňa.



Raketa Starship je navrhnutá tak, aby ju bolo možné opakovane používať, a spolu s oboma stupňami dosahuje výšku 121 metrov. Jej booster Super Heavy produkuje ťah 74,3 meganewtona, čo je takmer dvojnásobok ťahu druhej najsilnejšej rakety na svete, Space Launch System od NASA – hoci tá je už certifikovaná, zatiaľ čo Starship je stále prototypom.



Stratégia spoločnosti SpaceX vykonávať testy v reálnom svete, a nie v laboratóriách, sa už v minulosti vyplatila. Jej nosné rakety Falcon 9 sa stali pracovnými nástrojmi pre NASA, ako aj pre komerčný sektor, jej kapsula Dragon dopravuje astronautov a náklad na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) a jej internetová satelitná konštelácia Starlink pokrýva desiatky krajín.



Čas však ubieha a spoločnosť SpaceX musí byť pripravená na plánovaný návrat astronautov na Mesiac, ktorý NASA plánuje v roku 2026, pričom ako pristávacie vozidlo použije upravenú verziu kozmickej lode Starship.