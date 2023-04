Štart misie JUICE k mesiacom Jupitera odložili na piatok

Kourou 13. apríla (TASR) - Štart sondy JUICE Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorá sa má vydať k planéte Jupiter a skúmať jej tri mesiace, vo štvrtok odložili o 24 hodín pre nepriaznivé počasie. Informovala o tom francúzska spoločnosť Arianespace, ktorú citovali tlačové agentúry AFP a DPA.



Len niekoľko minút pred plánovaným štartom o 14.15 h SELČ vzniklo riziko bleskov na európskom kozmodróme v obci Kourou vo Francúzskej Guyane v Južnej Amerike a to viedlo k odkladu štartu na piatok.



Raketa Ariane 5 má vyniesť do vesmíru sondu JUpiter ICy moons Explorer (JUICE/Prieskumník ľadových mesiacov Jupitera), ktorá sa vydá k planéte Jupiter a bude skúmať jej mesiace Europa, Ganymedes a Callisto. Doraziť by tam mala o vyše osem rokov, v júli 2031.



Sonda JUICE váži šesť ton, poletí k najväčšej planéte slnečnej sústavy a bude zisťovať predovšetkým to, či sa na troch mesiacoch Jupitera pokrytých ľadom, ktoré majú zrejme podpovrchové oceány, môže nachádzať život.



Riziko bleskov teda vo štvrtok dočasne zastavilo prvý pokus európskej agentúry poslať vesmírnu sondu na obežnú dráhu mesiaca inej planéty než Zem.



Spoločnosť Arianespace, ktorá vyvinula nosnú raketu Ariane 5, na Twitteri uviedla, že nasledujúci pokus sa bude konať 14. apríla o 13.14 britského času (14.14 h SELČ).



Po štarte sa má sonda JUICE oddeliť od nosnej rakety Ariane 5 približne o pol hodiny a vydá sa na cestu dlhú okolo 6,6 miliardy kilometrov.