Štart misie SpaceX Crew-3 k ISS pre počasie posunuli na 8. novembra

Mys Canaveral 5. novembra (TASR) - Štart kozmickej lode Crew Dragon Endurance spoločnosti SpaceX, ktorá má na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dopraviť novú posádku SpaceX Crew-3, posunuli na 8. novembra z dôvodu nepriaznivého počasia. Informoval o tom vo štvrtok Americký úrad pre letectvo a vesmír (NASA).



"NASA a SpaceX upúšťajú od štartu rakety 6. alebo 7. novembra z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok," uviedla NASA na svojej webovej stránke.



Experti pozorne sledujú vývoj počasia na pondelok 8. novembra, keď je naplánovaný štart tohto letu. Steve Stich z NASA povedal, že rozhodnutia o štarte sa môžu meniť "zo dňa na deň".



"Počasie v novembri môže byť obzvlášť náročné, preto je naším cieľom pokračovať v pláne a pritom v čo najväčšej miere udržať istotu misie a bezpečnosť posádky," povedal.



NASA takisto zvažovala možnosť návratu súčasnej posádky stanice SpaceX Crew-2 na Zem ešte predtým, ako na ISS dorazí nová posádka. Najbližší možný dátum štartu z ISS by mohol byť v nedeľu 7. novembra, píše NASA.



Misia SpaceX Crew-3 mala pôvodne k ISS odštartovať 31. októbra, no štart pre počasie posunuli o tri dni. Neskôr štart znovu posunuli z dôvodu zdravotných problémov jedného z členov posádky.



Členmi posádky SpaceX Crew-3 sú veliteľ misie Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barronová, všetci z USA, a Matthias Maurer z Nemecka. Na ISS majú pracovať do apríla 2022.



Táto štvorica vystrieda posádku SpaceX Crew-2 v zložení Megan McArthurová, Shane Kimbrough (obaja z USA), Thomas Pesquet (Francúzsko) a Akihiko Hošide (Japonsko). Táto štvorica na ISS pôsobí od apríla, keď ich na orbitu dopravila kozmická loď Crew Dragon Endeavour.