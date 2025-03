Štart novej rakety Ariane 6 odložili 30 minút pred plánovaným termínom

Kourou 3. marca (TASR) - Prvý komerčný štart novej európskej rakety Ariane 6, ktorý bol naplánovaný na pondelok o 17.24 h SEČ z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane, odložili pre nespresnenú "anomáliu". Podľa agentúry AFP o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Arianespace David Cavailloles, ktorý súčasne vyjadril presvedčenie, že "čoskoro opäť poletíme". K odkladu došlo 30 minút pred plánovaným štartom.



Na túto prvú misiu mala Ariane niesť 3,5-tonovú vojenskú družicu a umiestniť ju do výšky 800 kilometrov nad povrchom Zeme, čo je o 400 kilometrov vyššie ako orbita, na ktorej sa pohybuje Medzinárodná vesmírna stanica (ISS). AFP poznamenala, že francúzske vojenské družice doteraz nikdy neboli vyslané do takejto riskantnej operácie.



Nová európska raketa Ariane 6 štartovala prvýkrát v júli - jej štart bol pre Európsku vesmírnu agentúru prelomový, pretože potrebuje autonómny prístup do vesmíru. Od vyradenia rakety Ariane 5 bola totiž odkázaná na americkú spoločnosť SpaceX. Francúzsky web 20minutes.fr pripomenul, že Európa bola na niekoľko mesiacov úplne zbavená možnosti dopravovať svoje družice do vesmíru, keďže pre inváziu ruskej armády na Ukrajinu v roku 2022 nevyužívala ruské rakety Sojuz.



Druhý štart Ariane 6 bol pôvodne plánovaný na december 2024, ale ArianeGroup a jej dcérska spoločnosť Arianespace sa rozhodli pre jeho odklad - najprv na február, potom na marec -, aby získali čas na dôkladné preštudovanie všetkých parametrov a údajov z úvodného letu.