Štart rakety Ariane 5 opäť odložili pre technické problémy

Paríž 1. augusta (TASR) - Štart európskej rakety Ariane 5, naplánovaný na piatok z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane, opäť odložili kvôli technickým problémom. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Podľa európskej spoločnosti Arianespace je príčinou odkladu porucha funkcie jedného z čidiel nádrže tekutého vodíka. Raketa Ariane 5 mala pôvodne vzlietnúť už v utorok, avšak termín štartu sa presunul na piatok pre dodatočnú technickú kontrolu.



Najskorší možný termín štartu by tak mohol pripadnúť na sobotu večer.



Raketa má vyniesť na obežnú dráhu dva telekomunikačné satelity, jeden pre spoločnosť Intelsat and druhý pre Maxar and Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT).



Pôjde o prvý štart rakety odkedy európsky kozmodróm v Južnej Amerike prerušil prevádzku v polovici marca v rámci preventívnych opatrení proti pandémii nového koronavírusu.