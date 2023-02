Štart rakety Falcon 9 k ISS odložili pre technické problémy

Washington 27. februára (TASR) - Štart rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v pondelok odložili s odvolaním sa na problémy s pozemnými systémami.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, misia SpaceX Dragon Crew-6 mala odštartovať z Kennedyho vesmírneho centra na Floride o 01.45 h miestneho času s dvoma americkými astronautmi, ruským kozmonautom a astronautom zo Spojených arabských emirátov. Jej štart bol odvolaný len dve minúty pred plánovaným termínom.



Posádku odvolaného letu tvoria americkí astronauti Stephen Bowen a Warren Hoburg, ruský kozmonaut Andrej Feďajev a Sultán an-Nijádí. Na ISS by mali stráviť šesť mesiacov.



Kým Bowen je veteránom troch misií raketoplánov, ostatní členovia posádky sú nováčikmi.



Feďajev je súčasne len v poradí druhým ruským kozmonautom, ktorý poletí na ISS na palube rakety SpaceX. Ako pripomenula AFP, astronauti NASA pravidelne lietajú na ISS ruskými loďami Sojuz.



Počas pobytu na palube ISS bude táto posádka vykonávať desiatky experimentov – napríklad ako v mikrogravitácii horia materiály či ako fungujú srdce, mozog alebo chrupavky.



Táto posádka je šiestou, ktorú na ISS dopraví raketa spoločnosti SpaceX. NASA očakáva, že prebratie stanice ISS od jej súčasnej posádky, ktorá je na jej palube od októbra, potrvá niekoľko dní. Súčasná posádka sa z ISS následne vráti na Zem.



Na palube ISS sú aj kozmonauti Dmitrij Petelin a Sergej Prokopjev, ako aj astronaut NASA Frank Rubio, ktorí sa mali vrátiť na Zem 28. marca, ale chladiaci systém ich návratového modulu Sojuz MS-22 poškodil v decembri - počas pripájania k ISS - malý meteoroit.



Okrem Prokopjeva, Petelina a Rubia sú na ISS aj astronauti NASA Nicole Mannová a Josh Cassada, Ruska Anna Kikinová a Japonec Koiči Wakata. Táto štvorica sa na ISS vyviezla vlani v októbri v module americkej spoločnosti SpaceX.



Podľa najnovších plánov by sa mali na Zem vrátiť v septembri. Bezposádková ruská vesmírna loď Sojuz MS-23, ktorá ich vtedy dopraví na Zem, odštartovala v piatok z Kazachstanu.



Výstavba ISS sa začala v roku 1998 – v období intenzívnejšej spolupráce medzi USA a Ruskom po pretekoch o ovládnutie vesmíru počas studenej vojny.



Rusko využíva starnúce, ale spoľahlivé kozmické lode Sojuz na prepravu astronautov do vesmíru od 60. rokov minulého storočia. V posledných rokoch však ruský vesmírny program sužuje množstvo problémov, ktoré viedli k tomu, že Rusko prišlo o viacero družíc i kozmických lodí.