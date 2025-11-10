< sekcia Zahraničie
Štart rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin odložili
Stalo sa tak pre zlé počasie.
Autor TASR
Mys Canaveral 10. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v nedeľu pre nepriaznivé počasie odložila štart rakety New Glenn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prvotné zdržanie spôsobil dážď a problémy s pozemnými systémami, neskôr bola silná oblačnosť a spoločnosť tak zmeškala 88-minútové okno na štart. Plánovanú druhú misiu rakety New Glenn preto odložili.
Agentúra AFP uvádza, že odloženie štartu rakety New Glenn prichádza v čase zintenzívňujúcej sa konkurencie medzi firmami Blue Origin a SpaceX miliardára Elona Muska.
Nájdenie náhradného termínu pre štart môže byť sťažené čiastočným zastavením financovania federálnej vlády, tzv. shutdownom. S cieľom zmierniť preťaženie vzdušného priestoru americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) od pondelka obmedzuje štarty komerčných rakiet.
Raketa New Glenn nesie dve družice Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktoré budú skúmať klimatickú históriu Marsu v rámci programu ESCAPADE.
Spoločnosť Blue Origin označila januárový premiérový štart New Glenn za úspešný. Raketa dosiahla obežnú dráhu, ale návrat jej prvého stupňa na Zem a pristátie na plošine v Atlantickom oceáne sa jej však nepodaril.
