Štart rakety New Shepard narušilo počasie, posunuli ho o dva dni

Washington 9. decembra (TASR) - Spoločnosť Blue Origin v stredu pre nepriaznivé počasie posunula o dva dni štart suborbitálnej rakety New Shepard, na ktorej palube poletí do vesmíru dcéra prvého Američana, ktorý letel do vesmíru, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.



Let rakety New Shepard bol pôvodne naplánovaný na štvrtok ale pre nepriaznivú predpoveď v súvislosti s poveternostnými podmienkami nielen pre štvrtok, ale aj pre piatok, bol štart rakety posunutý na sobotu.



Jednou zo šiestich pasažierov suborbitálnej rakety bude Laura Shepardová Churchleyová — jej otec Alan Shepard bol prvým Američanom, ktorý v roku 1961 letel do vesmíru. Raketa New Shepard bola pomenovaná práve na jeho počesť, uvádza AFP.



Na palube rakety poletí v sobotu do vesmírnu aj bývalý hráč amerického futbalu Michael Strahan, ktorý v súčasnosti moderuje americkú šou s názvom Good Morning America.



Ďalšími členmi posádky budú platiaci zákazníci — člen vedenia spoločnosti zaoberajúcej sa vesmírnymi letmi a filantrop Dylan Taylor, investor Evan Dick, zakladateľ spoločnosti Bess Ventures Lane Bess a jeho syn Cameron Bess. Bessovci pritom budú vôbec prvá dvojica v rodinnom príbuzenstvo rodič-dieťa, ktorá poletí do vesmíru, píše AFP.



Let raketou New Shepard potrvá približne 10 minút počas, ktorých komická loď vyletí zo západného Texasu na hranicu vesmíru a následne sa vráti späť na Zem.