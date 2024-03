Štart rakety SpaceX s posádkou na ISS opäť zmarilo nepriaznivé počasie

Mys Canaveral 3. marca (TASR) - Štart americkej kozmickej lode Crew Dragon na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) bol v nedeľu pre nepriaznivé poveternostné podmienky odložený na 4. marca. S odvolaním sa na vyhlásenie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.



Pôvodne sa štart mal uskutočniť 1. marca. Následne bol preložený na nedeľu ráno (SEČ) a pre zlé počasie opäť zrušený. Najnovšie je štart naplánovaný na pondelok ráno (SEČ).



Nosná raketa SpaceX Falcon 9 sa vydá na let k ISS zo štartovacieho komplexu 39A v Kennedyho vesmírnom stredisku na Myse Canaveral na Floride.



Medzinárodnú posádku misie Crew-8 tvoria kozmonaut ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Alexandr Grebenkin a astronauti NASA Matthew Dominick, Michael Barratt a Jennette Eppsová.



Ako dodala agentúra AFP, pre Dominicka, ktorý je veliteľom misie Crew-8, ide o prvý vesmírny let - podobne ako pre Eppsovú. Nováčikom je aj Grebenkin. Barratt, ktorý je lekár, absolvuje už tretiu vesmírnu misiu. Jeho prvé dve boli na palube raketoplánov, ktorých výroba bola ukončená v roku 2011.



Táto posádka strávi na ISS približne šesť mesiacov. Bude tam vykonávať rôzne experimenty vrátane použitia kmeňových buniek na vytvorenie organoidov - umelo pestovaných más buniek pripomínajúcich orgány - na štúdium degeneratívnych chorôb, pričom využije prostredie mikrogravitácie na umožnenie trojrozmerného rastu buniek, ktorý na Zemi nie je možný.



Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zostáva vesmír ojedinelou oblasťou spolupráce medzi Spojenými štátmi a Ruskom.



V júli 2022 Roskosmos a NASA podpísali v rámci programu ISS dohodu o krížových letoch troch ruských kozmonautov na americkej pilotovanej lodi Crew Dragon a troch amerických astronautov na ruskej pilotovanej lodi Sojuz MS v rokoch 2022-24.



V decembri 2023 Roskosmos oznámil predĺženie dohody s NASA do roku 2025. Výkonný riaditeľ Roskosmosu pre programy s posádkou Sergej Krikalev uviedol, že dodatočná dohoda zahŕňa ďalšie dva krížové lety na ISS do roku 2025.