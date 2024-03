Štart ruskej kozmickej lode k ISS na poslednú chvíľu zrušili

Moskva 21. marca (TASR) - Štart ruskej kozmickej lode na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) vo štvrtok na poslednú chvíľu zrušili. Oznámila to ruská vesmírna agentúra Roskosmos a následne aj americká NASA, uvádza TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Na palube lode Sojuz MS-25 boli traja astronauti, Rus Oleg Novickij, Američanka Tracy Dysonová a vôbec prvá bieloruská astronautka Maryna Vasilevská. Vo štvrtok mali k ISS vzlietnuť z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, ich štart však zrušili len niekoľko sekúnd pred tým, ako k nemu malo dôjsť.



"Pozor v štartovacom komplexe. Došlo k automatickému zrušeniu štartu. Uveďte jednotky štartovacieho komplexu do pôvodného stavu," povedal v priamom prenose ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos letový dispečer. Okrem výroku o "automatickom" zrušení, však Roskosmos bezprostredne neuviedol, čo bolo príčinou zrušenia štartu.



O zrušení štartu informoval vo svojom vysielaní aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Uviedol, že k nemu došlo len 20 sekúnd pred tým, ako sa mal odohrať, s tým, že dôvod zrušenia dosiaľ nie je známy. NASA ďalej informovala, že "štart sekvencie motorov" neprebehol podľa očakávania, čo spustilo automatický bezpečnostný systém a prerušilo sa odpočítavanie. NASA dodala, astronauti na palube lode sú v bezpečí.



ISS je jedným z mála spoločných projektov USA a Ruska, ktoré zostali zachované aj po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Ruské a americké vesmírne agentúry sa vlani v decembri dohodli na predĺžení spoločných letov na ISS do roku 2025. Moskva pritom ešte v júli 2022 tvrdila, že z projektu ISS odstúpi v roku 2024.



Ruskí kozmonauti sú na vesmírnej stanici natrvalo a zohrávajú kľúčovú v úlohu v jej fungovaní. Aj napriek tomu Moskva avizovala plán vybudovať vlastnú vesmírnu stanicu a prezentuje ho ako prioritu.