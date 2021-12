Štart vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba opäť posunuli

Washington 22. decembra (TASR) - Štart vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba, ktorý má nahradiť známy Hubblov vesmírny ďalekohľad, pre nepriaznivé počasie posunuli najmenej o jeden deň, a to na 25. decembra. V noci na stredu to oznámil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), informovala agentúra AFP.



"Zajtra večer zhotovíme ďalšiu predpoveď počasia, aby sme mohli potvrdiť dátum 25. decembra. Nosná raketa Ariane 5 a (ďalekohľad) Webba sú v stabilných a bezpečných podmienkach," uviedla NASA.



Ide pritom už o tretie odloženie štartu tohto vesmírneho aparátu. Pôvodne bol štart naplánovaný na 18. decembra. Prvýkrát ho však posunuli pre nehodu, ktorá vznikla pri prípravách na štart, a druhýkrát pre chybu komunikácie.



Vesmírny teleskop Jamesa Webba vynesie nosná raketa z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane. Ďalekohľad nesie meno Jamesa E. Webba, ktorý bol riaditeľom NASA v čase vrcholiacich vesmírnych pretekov v 60. rokoch minulého storočia.



Nový teleskop bude umiestnený vo vzdialenosti približne 1,5 milióna kilometrov od Zeme a nebude obiehať našu planétu ale Slnko. Vedci dúfajú, že tento ďalekohľad pomôže zodpovedať základné otázky o vesmíre, a to tak, že odhalí, ako vesmír vyzeral pri svojom zrode pred takmer 14 miliardami rokov. Teleskop by mal okrem toho poskytnúť aj nové informácie o takmer 5000 exoplanetách.