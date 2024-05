Štart vesmírnej lode Boeing Starliner odložili

Mys Canaveral 7. mája (TASR) - Prvý štart letu znovupoužiteľnej vesmírnej lode Boeing CST-100 Starliner, ktorú mala do vesmíru vyniesť raketa Atlas V, odložili v utorok krátko pred jeho plánovaným začiatkom po tom, čo bol zistený nový bezpečnostný problém, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Štart vesmírnej lode Starliner bol odložený približne dve hodiny pred jeho plánovaným začiatkom. Počas prvého skúšobného letu s dvojčlennou posádkou tvorenou Barrym "Butchom" Wilmorom a Sunitou Williamsovou sa mala automaticky pripojiť k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a následne sa po týždni vrátiť na Zem.



O odložení štartu informoval na sociálnej sieti X šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson s tým, že na prvom mieste bola vždy bezpečnosť posádky.



Podľa agentúry AP sa bezpečnostný problém, kvôli ktorému štart odložili, týkal poistného kyslíkového ventilu v hornej časti rakety. Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, kedy nakoniec dôjde k štartu rakety Atlas V, ktorá kapsulu Starliner vynesie do vesmíru a s spojí s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS).



Stroj bol pripravený na svoj prvý pilotovaný vesmírny let po niekoľkých rokoch odkladov. Posádka plánovala vyštartovať z kozmodrómu Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.



Spoločnosť Boeing sa snaží v kozmickom programe dostihnúť americkú vesmírnu spoločnosť SpaceX, ktorá vysiela do vesmíru astronautov pre NASA od roku 2020.



Predchádzajúce dva skúšobné vesmírne lety lode Starliner boli bezpilotné. Prvý v roku 2019 na vesmírnu stanicu nedorazil pre chybný softvér a ďalšie problémy. Druhý skúšobný let sa uskutočnil v roku 2022. Spoločnosť musela vyriešiť napríklad problémy s padákom či drobným horľavým materiálom.