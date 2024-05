Štart vesmírnej lode Starliner opäť odložili, tentoraz na 21. mája

Washington 14. mája (TASR) — Prvý let znovupoužiteľnej kozmickej lode Boeing CST-100 Starliner s posádkou opäť odložili. Loď tak neodštartuje ani 17. mája pre problém sa týkajúci sa úniku hélia z pohonnej jednotky Starlineru, uviedol Boeing v utorok vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu space.com.



Starliner sa mal na prvý pilotovaný skúšobný let pôvodne vydať 6. mája z konzmodrómu na floridskom Myse Canaveral. Pre problémy s tlakovým regulačným ventilom nádrže s tekutým kyslíkom na hornom stupni rakety Atlas V bol let odložený na 17. mája.



Najskorší nový termín je teraz podľa Boeingu 21. máj, štart je naplánovaný na 16.43 h miestneho času (22.43 h SELČ).



Počas prvého skúšobného letu s dvojčlennou posádkou tvorenou astronautmi Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Barrym "Butchom" Wilmorom a Sunitou Williamsovou sa loď Starliner automaticky pripojí k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a následne sa po týždni vráti na Zem.



Boeing CST-100 Starliner bol pripravený na svoj prvý pilotovaný vesmírny let po niekoľkých rokoch odkladov. Boeing sa snaží v kozmickom programe dostihnúť americkú spoločnosť SpaceX, ktorá dopravuje astronautov do vesmíru pre NASA od roku 2020.



Predchádzajúce dva skúšobné vesmírne lety lode Starliner boli bezpilotné. Prvý v decembri 2019 k ISS nedorazil pre chybný softvér a ďalšie problémy. Druhý skúšobný let sa uskutočnil v máji 2022, loď bola k stanici pripojená takmer päť dní.