Šťastný: Macinkovi sa nemožno čudovať, chcem však rozumnú komunikáciu
Autor TASR
Praha 3. februára (TASR) - Českému ministrovi zahraničných vecí a životného prostredia a tiež predsedovi Motoristi sebe Petrovi Macinkovi sa podľa predsedu poslaneckého klubu tejto strany a tiež ministra športu, prevencie a zdravia Borisa Šťastného nemožno čudovať, že sa snaží dosiahnuť, aby sa Filip Turek stal ministrom životného prostredia a že ich spolustraníci s postojom prezidenta Petra Pavla nesúhlasia. Sám je za to, aby vláda, poslanci a Pražský hrad vzájomne rozumne komunikovali. Povedal to v utorok na mimoriadnej schôdzi snemovne, na ktorej chce opozícia vysloviť vláde nedôveru, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Súčasná opozícia podľa neho vytvára len neistotu, zmätok a napätie, aj keď je to to posledné, čo Česko potrebuje. „To, prečo opozícia vyvolala túto schôdzu, sú SMS správy, ktoré poslal predseda Motoristov (Petr Macinka) v neformálnej komunikácii so súkromnou osobou,“ pripomenul Šťastný. Podľa neho sa však Macinkovi nemožno čudovať, aký spôsob komunikácie zvolil, lebo sa len snaží, aby sa naplnilo to, na čom sa strany po voľbách dohodli. Teda že ministerstvo životného prostredia pripadne Motoristom a že ho bude viesť Filip Turek.
Podotkol, že napriek jasnému zneniu ústavy, v ktorej sa píše, že prezident vymenuje členov vlády na návrh predsedu vlády, prezident Petr Pavel sa rozhodol Turka za ministra nevymenovať. „Som presvedčený, že sme sa stali súčasťou štandardného politického konfliktu. Ale taká je situácia a ja si ako predseda poslaneckého klubu Motoristov prajem, aby existovala rozumná komunikácia medzi vládou, ministrami, politickými stranami a hradom. Príde mi to normálne, v poriadku a verím, že kroky predsedu vlády Andreja Babiša – tak, ako ich oznámil - budú naplnené a že ku komunikácii dôjde a bude na základnej úrovni fungovať,“ vyhlásil Šťastný.
Babiš sa v stredu ráno stretne s prezidentom, ktorý ho pozval na rokovanie. Pavel predtým odmietol premiérov návrh, aby sa stretli v trojici - aj s Macinkom. Predseda vlády opakovane uviedol, že chce, aby sa celá situácia upokojila a spor Motoristov s prezidentom sa skončil, lebo škodí jeho kabinetu. S Macinkom si vraj „vyjasnil“, že nie je potrebné komunikovať konfrontačne a on sľúbil, že spôsob svojej komunikácie zmení.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
