< sekcia Zahraničie
Štát Arizona začal súdny spor so spoločnosťou Kalshi
Autor TASR
Washington 17. marca (TASR) - Americký štát Arizona v utorok vzniesol trestné obvinenie voči spoločnosti Kalshi pre nelegálnu stávkovú činnosť na výsledky volieb. Trestné obvinenie obsahuje zhruba 20 bodov. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Spoločnosť sa bráni, že podniká v oblasti „prediction markets", ktorý je regulovaný federálnou Komisiou pre obchodovanie s termínovanými kontraktmi a komoditami (CFTC). Ponúka finančné produkty s kolektívnym odhadom pravdepodobnosti a podľa nej preto nejde o nelegálne stávkovanie.
„Spoločnosť Kalshi sa síce prezentuje ako ‚trh s predikciami‘, v skutočnosti však prevádzkuje nelegálne hazardné hry a prijíma stávky na voľby v Arizone, čo je v rozpore s arizonskými zákonmi,“ uviedla štátna žalobkyňa Kris Mayesová.
Vedenie Kalshi vyjadrila poľutovanie, že štát „môže vniesť obvinenie z trestného činu na základe argumentov, ktoré nemajú žiadnu váhu“. V stanovisku uviedlo, že jej činnosť sa líši od stávkových kancelárií a kasín a preto nepodlieha dohľadu na základe nesúrodých vnútroštátnych zákonov.
Platformy ako Kalshi ponúkajú klientom možnosť platiť „peniaze za svoj názor“ a umožňujú prístup na derivátové finančné trhy so špecifickým typom produktov – tzv. „event contracts“ (zmluvy na konkrétne udalosti). Prostredníctvom obchodovania s nimi dokážu stanoviť veľmi presný odhad budúcnosti napr. v prípade volieb.
Kalshi preto tvrdí, že jej podnikanie podlieha výlučnej právomoci CFTC, nie štátu Arizona. Počas vlády prezidenta Donalda Trumpa sa táto federálna komisia postavila na stranu podobných spoločností v súdnych sporoch so štátmi, ktoré ich aktivitu považujú za stávkovú činnosť bez licencie.
