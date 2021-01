Štát Georgia potvrdil víťazstvo dvoch demokratov vo voľbách do Senátu

Atlanta 19. januára (TASR) - V americkom štáte Georgia v utorok potvrdili výsledky doplňujúcich volieb dvoch členov federálneho Senátu. To umožňuje, aby víťazi Raphael Warnock a Jon Ossoff zložili slávnostnú prísahu a aby demokrati ovládli dolnú komoru Kongresu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Obaja politici z Demokratickej strany zasadnú do kresiel práve v období, keď Senát zvažuje, či odsúdi odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa za podnecovanie k násilnému vpádu davu do sídla Kongresu vo Washingtone - a keď sa novozvolený prezident Joe Biden bude snažiť po inaugurácii naštartovať svoj politický program v neľahkej situácii. Obaja senátori zrejme zložia prísahu už v stredu, po Bidenovej inaugurácii.



Štátny tajomník Georgie Brad Raffensperger oficiálne spečatil víťazstvo Warnocka a Ossoffa v štátnych senátnych doplňujúcich voľbách z 5. januára nad republikánskymi súpermi Kelly Loefflerovou a Davidom Perdueom. Títo senátori priznali porážku niekoľko dní po voľbách.



Keď Warnock a Ossoff zložia prísahu, obe politické strany si v Senáte rozdelia kreslá na polovicu, 50 na 50, a novozvolená viceprezidentka, demokratka Kamala Harrisová, bude mať rozhodujúci hlas.



Warnock bude prvým afroamerickým senátorom zo štátu Georgia, Ossoff sa stane prvým židovským senátorom z tohto štátu a zároveň aj najmladším úradujúcim členom Senátu. Celý cyklus volieb priniesol otrasy a zmeny na politickej scéne Georgie, ktorá bola kedysi spoľahlivým červeným (republikánskym) štátom.