Štát Georgia ručne prepočíta všetky odovzdané hlasy

Atlanta 11. novembra (TASR) - Americký štát Georgia ručne prepočíta všetky hlasy odovzdané počas prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnili 3. novembra. V stredu to oznámil tamojší štátny tajomník Brad Raffensperger, informujú agentúry AP a DPA.



Kancelária štátneho tajomníka dohliadajúca na priebeh volieb chce s prepočtom začať do konca týždňa a dokončiť ho do 20. novembra. Výsledky v Georgii sú natoľko tesné, že úplný prepočet hlasov pomôže budovať dôveru vo volebný proces, uviedol Raffensperger.



Po certifikácii výsledkov spomínaného ručného prepočtu hlasov môže porazený kandidát požiadať o ďalšie prepočítanie, ktoré vykoná stroj, priblížil Raffensperger, ktorý má na starosti dohľad nad priebehom volieb v Georgii.



Georgia je jedným z troch štátov USA, v ktorých ešte nie je určený víťaz prezidentských volieb. Novozvolený prezident Joe Biden tu po zrátaní 99 percent hlasov vedie nad úradujúcim šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom o približne 14.000 hlasov. Okrem Georgie ešte nie je známy víťaz ani v štáte Arizona a Severná Karolína, uviedla stanica CNN.



Biden sa v sobotu stal víťazom amerických prezidentských volieb po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident tým presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov, ktorú potreboval na potvrdenie víťazstva. Biden neskôr zvíťazil i v štáte Nevada a celkovo zatiaľ získal 279 z 538 hlasov voliteľov.



Trump odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky. Biden a jeho tím sa naďalej pripravujú na prevzatie moci 20. januára, čo je deň inaugurácie nového prezidenta.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.