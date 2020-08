Štát Mississippi odmietol vlajku s vyobrazením komára

Jackson 12. augusta (TASR) - Americký štát Mississippi neumiestni do svojej novej vlajky obrovského komára. Mississippský úrad pre archívy a históriu (MDAH) totiž vyhlásil, že predmetný návrh sa dostal do druhého výberového kola omylom.



Mississippi nedávno na pozadí protestov hnutia Black Lives Matter prestal používať svoju vlajku obsahujúcu konfederačný bojový emblém, ktorý je všeobecne považovaný za rasistický.



Deväťčlenná komisia odporučí náhradnú vlajku, ktorá na základe legislatívneho príkazu nesmie obsahovať konfederačný symbol a musí byť do nej zakomponovaná fráza In God We Trust.



Do prvého kola výberového procesu verejnosť predložila takmer 3000 návrhov. Komisia z nich do druhého kola vyselektovala 147 a MDAH tieto dizajny zverejnil na svojej webovej stránke.



Jeden z týchto návrhov mal obrovského komára v kruhu hviezd, avšak tento návrh bol už medzitým stiahnutý.



"Vlajka s moskytom sa dostala do druhého kola pre chybu v zozname čísel jednotlivých vlajok, ktoré predložil jeden z členov komisie," uviedol MDAH vo vyhlásení, z ktorého v stredu citoval denník The Guardian.



"Tento komisár požiadal, aby bola daná vlajka odstránená z galérie druhého kola a vyhoveli sme mu," dodal úrad.



Mnohé zo zvyšných návrhov obsahujú symboly magnólie a hviezd. Niektoré majú vlnité línie, ktoré môžu znázorňovať vody rieky Mississippi alebo Mexického zálivu.



Komisia sa v piatok rozhodne pre päť finálnych návrhov. Začiatkom septembra komisári zvolia jediný dizajn, o ktorom budú obyvatelia štátu hlasovať v novembri.



Ak ho prijmú, stane sa novou oficiálnou vlajkou tohto južanského štátu. Ak ho odmietnu, proces sa bude musieť zopakovať na budúci rok, uvádzajú miestne médiá.