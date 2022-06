Štát Missouri po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zakázal interrupcie

Washington 24. júna (TASR) - Missouri sa v piatok stalo prvým štátom USA, ktorý zakázal umelé prerušenie tehotenstva. Stalo sa tak krátko po tom, ako Najvyšší súd USA zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo federálne právo žien na interrupciu.



"Missouri sa práve stalo prvým štátom USA, ktorý zakázal interrupcie," uviedol na Twitteri štátny generálny prokurátor Eric Schmitt. "Toto je monumentálny deň pre posvätnosť života," dodal.



Denník The Huffington Post spresnil, že Schmitt vydal svoje stanovisko len niekoľko minút po tom, ako Najvyšší súd USA zverejnil kontroverzné rozhodnutie.



"Missouri môže obnoviť svoje hrdé tradície a obnoviť základnú právnu ochranu pre najzákladnejšie ľudské právo – právo na život," dodal Schmitt.



Zákaz interrupcií v Missouri sa vzťahuje aj na prípady otehotnenia po znásilnení alebo inceste. Jediná výnimka platí v prípade, ak je ohrozený život matky. Tamojší zákon stanovuje, že vykonanie interrupcie je trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na päť až 15 rokov, pripomenul The Huffington Post.



Agentúra AFP pripomenula, že celkovo 13 štátov USA, väčšinou na "konzervatívnom a náboženskejšom juhu", v uplynulých rokoch prijalo zákony, ktoré po vynesení federálneho rozhodnutia vstúpia do platnosti prakticky automaticky. Líšia sa jedine v tom, akým spôsobom zakazujú potraty. Napríklad štát Idaho uvádza výnimky pri znásilnení alebo inceste, avšak Kentucky chce umožniť vykonanie umelého prerušenia tehotenstva len v prípade, ak je ohrozený život matky.