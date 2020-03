Štát New York zatvoril obchody, fungovať budú len lekárne a potraviny

New York 20. marca (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo nariadil v piatok zatvorenie všetkých firiem, obchodov a podnikov, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná, a zakázal všetky zhromaždenia. Stupňuje tak opatrenia, ktorými sa snaží zastaviť šírenie smrtiacej pandémie nového koronavírusu. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.



Fungovať majú iba základné podniky a predajne, ako napríklad lekárne a obchody s potravinami, spresnila tlačová agentúra DPA.



Všetky firmy a podniky majú nechať zamestnancov doma, v predchádzajúci deň sa guvernérovo nariadenie týkalo iba 75 percent zamestnancov.



Guvernér vyhlásil nové opatrenie, pretože v štáte New York dochádza k obrovskému nárastu prípadov nákazy.



Cuomo uviedol, že pokutu dostane každý, kto nariadenie poruší. Upozornil, že nariadenie vstúpi do platnosti v nedeľu večer 22. marca.



"Teraz sme všetci v karanténe," povedal novinárom a doplnil, že štát New York "sa zastavil".



"Je to najdrastickejšie opatrenie, aké môžeme zaviesť," pokračoval Cuomo na tlačovej konferencii.



Po týždni prudkého pribúdania prípadov infekcie koronavírusu má v súčasnosti štát New York vyše 7100 potvrdených prípadov, takže zatiaľ je najťažšie postihnutým štátom v USA.



Pri oznamovaní aktuálneho počtu nakazených Cuomo poznamenal, že "keď zvýšite počet vykonaných testov, budete mať aj viac pozitívnych prípadov".