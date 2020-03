Štát New York uviedol vlastnú značku dezinfekčného prostriedku na ruky

New York 10. marca (TASR) - Americký štát New York, kde v súvislosti s nárastom počtu nakazených novým koronavírusom vyhlásili stav núdze, uviedol v pondelok na trh vlastnú značku dezinfekčného prostriedku na ruky, ktorý vyrobili väzni. Informovala o tom v pondelok televízia NBC.



Guvernér štátu New York Andrew Cuomo informoval, že väzni, ktorí už vyrábajú mydlo, sú týždenne schopní vyrobiť 100.000 balení gélu "NYS Clean" s rôznym objemom, aby uspokojili dopyt po tejto momentálne nedostatkovej komodite na trhu.



"Je to vynikajúci produkt," povedal Cuomo v pondelok na tlačovej konferencii, kde ho na vlastných rukách otestoval. Konštatoval potom, že má príjemnú kvetinovú vôňu.



Výrobok, ktorý obsahuje 75 percent alkoholu, označil Cuomo za špičkový. Uviedol, že bude poskytovaný bezplatne vládnym úradom, školám, systému verejnej dopravy a väzeniam. Jeho výroba je súčasťou vládneho programu Corcraft, v ktorého rámci väzni vyrábajú desiatky produktov vrátane čistiacich prostriedkov, posteľnej bielizne a oblečenia.



Podobne ako v mnohých mestách sveta aj v New Yorku sa v dôsledku rastúceho počtu nakazených novým koronavírusom stali antibakteriálne gély veľmi vyhľadávaným tovarom, pričom s množiacimi sa správami o znižovaní skladových zásob stúpali ich predajné ceny. Jeden z obchodov na Manhattane dostal dokonca minulý týždeň vysokú pokutu za neprimerané ceny na dezinfekčné gély na ruky, antibakteriálne utierky a čistiace prostriedky.