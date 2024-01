Štát New York žiada na súde od Trumpa 370 miliónov dolárov

New York 6. januára (TASR) – Generálna prokurátorka štátu New York podala v piatok na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa žalobu pre podvod. Podľa súdnych dokumentov od neho žiada 370 miliónov amerických dolárov za umelé navyšovanie hodnoty jeho nehnuteľností. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Požadovaná suma výrazne narástla, generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová totiž pôvodne avizovala, že bude žiadať 250 miliónov dolárov.



Trump, ktorý v prezidentských voľbách v roku 2024 kandiduje za republikánov, je spolu so svojimi dvomi najstaršími synmi obvinený z podvodného navyšovania hodnoty svojich nehnuteľností, aby od bánk získal výhodnejšie podmienky pôžičiek a poistení.



Výslednú sumu určí sudca Arthur Engoron, na ktorého Trump opakovane útočil prostredníctvom sociálnych médií, a bude zverejnená v konečnom rozsudku. Trump označil sudcu za "absolútne skorumpovaného", svoje finančné záznamy označil za "skvelé a konzervatívne" a tvrdí, že prípad sa nikdy nemal dostať na súd.



Okrem tejto žaloby bude Trump 4. marca vo Washingtone D. C. čeliť samostatnej žalobe za pokus o prevrat, keď jeho stúpenci 6. januára 2021 zaútočili na budovu Kapitolu po tom, ako odmietli uznať výsledky prezidentských volieb.



Okrem toho Trump čelí federálnej žalobe za údajné nesprávne zaobchádzanie s prísne tajnými dokumentmi po tom, ako opustil Biely dom. V americkom štáte Georgia tiež čelí žalobe z vydierania pre pokus o spochybnenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020.