Štát New York zrušil povinnosť nosenia rúšok vo verejnej doprave

New York 7. septembra (TASR) - V americkom štáte New York zrušili povinnosť nosenia ochranných rúšok na tvár v prostriedkoch verejnej dopravy. Oznámila to v stredu guvernérka tohto štátu Kathy Hochulová. K takémuto kroku podľa nej došlo aj pre dostupnosť posilňujúcich dávok proticovidovej vakcíny zameraných na omikron, ktorý je v súčasnosti najrozšírenejším variantom koronavírusu.



Nosenie rúšok v autobusoch či vlakoch vrátane newyorského metra bude úradmi podporované, nie však povinné. "Od dnešného dňa budeme hovoriť o novom normále... V podstate sa presúvame od povinnosti k dobrovoľnosti," povedala podľa agentúry AP Hochulová.



Nosenie rúšok v prostriedkoch verejnej dopravy bolo v štáte New York povinné od apríla 2020. Toto pravidlo sa napríklad v metre začiatkom pandémie veľmi dodržiavalo, v ostatných mesiacoch však už cestujúci značne poľavili, uvádza AP.



"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí túto povinnosť uplynulých 28 mesiacov dodržiavali... Platila zo správneho dôvodu - na ochranu zdravia - avšak teraz sme už na tom oveľa lepšie než predtým," povedala Hochulová. Dodala, že nosenie rúšok bude naďalej povinné v zdravotníckych zariadeniach vrátane nemocníc či domovov s opatrovateľskou starostlivosťou.



Samotná newyorská guvernérka sa už dala zaočkovať posilňujúcou dávkou vakcíny zameranou na omikron a vyzvala ostatných obyvateľov tohto štátu, aby v tomto smere jej príklad nasledovali.