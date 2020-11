Štát Rhode Island odhlasoval zmenu svojho oficiálneho názvu

Washington 6. novembra (TASR) - Najmenší zo štátov USA už nebude mať najdlhší oficiálny názov. Voliči štátu Rhode Island na východnom pobreží totiž schválili opatrenie, ktoré z jeho oficiálneho názvu State of Rhode Island and Providence Plantations (Štát Rhode Islandu a plantáží Providence) odstráni jeho druhú časť.



Voliči tak rozhodli v utorkových všeobecných voľbách, ktorým dominovala voľba nového prezidenta USA. Zmena, ktorú podporilo 52,9 percenta obyvateľov, bude premietnutá aj do ústavy tohto štátu. Odteraz sa bude nazývať jednoducho "State of Rhode Island", informovala v noci na piatok spravodajská stanica CNN.



"Nikto sa nesnaží vykoreniť dejiny, o ktorých je reč. Musíme však prezentovať pravdivú a presnú históriu nášho štátu celkovo, nie len v kúskoch," uviedla Anastasia Williamsová, demokratická zástupkyňa štátu Rhode Island v Snemovni reprezentantov, ktorá sa zasadila za to, aby sa táto otázka objavila na hlasovacích lístkoch.



"Ak neveríte, že za týmto slovom je skutočný a temný život plný bolesti, tak sa veľmi mýlite," dodala.



Výraz "Providence Plantations" v oficiálnom názve štátu pochádza z osídlenia založeného v roku 1683 Rogerom Williamsom, ktoré v súčasnosti zahŕňa hlavné mesto štátu - Providence, uvádza sa na webovej stránke miestnej vlády.



Hoci Rhode Island v roku 1652 schválil zákon zakazujúci otroctvo Afričanov, nikdy nedošlo k jeho vymáhaniu a štát neskôr podľa Knižnice Johna Cartera Browna na Brownovej univerzite v Providence "zohral vedúcu úlohu v transatlantickom obchodovaní s otrokmi".



Obyvatelia štátu Rhode Island mali viac otrokov "na hlavu než akýkoľvek iný štát regiónu Nové Anglicko", pričom zotročovali nielen Afričanov, ale aj domorodých Indiánov, tvrdí knižnica.