Štát Urísa plánuje pred tropickou cyklónou evakuovať jeden milión ľudí

Naí Dillí 24. októbra (TASR) - Pred blížiacou sa tropickou cyklónou Dana museli v indickom štáte Urísa evakuovať už viac než 300.000 ľudí. Miestne úrady plánujú evakuovať celkovo až jeden milión obyvateľov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



V zraniteľných oblastiach uzatvorili školy a zrušili aj vlakové a letecké spoje. Dve hlavné letiská v regióne, ktoré sa nachádzajú v Kalkate a Bhuvanéšvári, uzatvoria o 18.00 hod miestneho času.



Podľa indického meteorologického úradu zasiahne tropická búrka pevninu buď vo štvrtok neskoro v noci, alebo v piatok ráno. Meteorológovia očakávajú, že búrka so sebou prinesie vietor s rýchlosťou 100-110 kilometrov za hodinu. Búrky by mohli spôsobiť záplavy či zosuvy pôdy.



Cyklóny sa nad Bengálskym zálivom tvoria predovšetkým v období od apríla do novembra. Často spôsobujú na východnom pobreží Indie a v susednom Bangladéši rozsiahle škody a záplavy. Podľa odborníkov môže za zvýšený počet takýchto búrok v regióne klimatická zmena.