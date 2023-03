Štát Utah sa pokúsi zákonom obmedziť prístup detí k sociálnym sieťam

Salt Lake City 24. marca (TASR) - Utah sa stal vo štvrtok prvým americkým štátom, ktorý sa pokúša zákonom obmedziť prístup mladistvých k sociálnym médiám. Informovala o tom agentúra AP.



Republikánsky guvernér Utahu Spencer Cox podpísal niekoľko opatrení na obmedzenie času a miesta, kde budú môcť deti používať sociálne médiá. Má to tiež zabrániť spoločnostiam spravujúcim sociálne siete, aby deti na svoje stránky lákali.



Guvernér Cox citoval viacero štúdií, ktoré "globálne preukázali súvislosť" medzi zlým duševným zdravím a časom stráveným na sociálnych sieťach u mládeže. Zároveň vyjadril nádej, že právne predpisy obmedzujúce prístup detí k "týmto veľmi škodlivým aplikáciám" sa podarí prijať nielen v Utahu, ale v celej krajine.



Na podobných zákonoch pracujú aj americké štáty Arkansas, Texas, Ohio a Louisiana.



Podľa zákona musia rodičom technologické spoločnosti poskytnúť prístup k účtom ich detí a určuje tiež pre mladistvých zákaz používania sociálnych médií v čase od 22.30 h do 6.30 h. Potrebné je tiež overenie veku všetkých obyvateľov Utahu na sociálnych sieťach.



Okrem ustanovení rodičovského súhlasu by spoločnosti sociálnych médií mali na nich navrhnúť nové funkcie, aby sa zakázala propagácia reklám pre maloletých. Vyhľadávanie a cielená reklama sú však pre mnoho spoločností v oblasti sociálnych médií dva kľúčové mechanizmy generujúce príjmy, píše AP.



Tento krok reaguje na rastúce obavy rodičov i politikov, ako na duševné zdravie mladých ľudí negatívne vplývajú napríklad platformy TikTok, Instagram a ďalšie.



Zákon v Utahu bol podpísaný v ten istý deň, ako šéf TikToku vypovedal na pôde Kongresu okrem iného aj o vplyve tejto platformy na duševné zdravie tínedžerov. Zákon nadobudne platnosť v marci 2024 a guvernér Cox predpokladá, že spoločnosti vlastniace sociálne médiá ho napadnú na súde. Lobisti z technologického priemyslu totiž tento krok odsúdili a označili ho za protiústavný.