Štát Utah zakázal LGBTQ+ vlajky na vládnych budovách a školách

Salt Lake City 29. marca (TASR) - Utah sa stal prvým americkým štátom, ktorý zakázal vyvesovanie LGBTQ+ vlajok na školách a vládnych budovách po tom, čo jeho republikánsky guvernér umožnil, aby sa zákaz ich nepovoleného vyvesovania stal zákonom bez jeho podpisu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Guvernér Spencer Cox uviedol, že má s týmto zákonom vážny problém, no rozhodol sa neodmietnuť ho, pretože jeho veto by pravdepodobne bolo prelomené republikánmi ovládaným zákonodarným zborom.



Počnúc 7. májom budú vládne budovy pokutované sumou 500 USD denne za vyvesenie akejkoľvek inej vlajky okrem vlajky USA, vlajky štátu Utah, vojenských vlajok alebo krátkeho zoznamu ďalších, schválených zákonodarcami. Politické vlajky podporujúce určitého kandidáta alebo stranu, ako napríklad vlajky prezidenta Donalda Trumpa s heslom „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku opäť veľkou - pozn. TASR), tiež nie sú povolené.



Zákon tiež zakazuje učiteľom a štátnym zamestnancom vyvesiť akúkoľvek nepovolenú vlajku vo svojej triede alebo kancelárii.



Nový zákon by mohol vyvolať konflikt medzi štátom a jeho najväčším mestom. Mestské budovy v liberálnom Salt Lake City si totiž každý jún zvyknú uctievať Mesiac hrdosti vyvesením vlajok, ktoré oslavujú jeho početnú LGBTQ+ komunitu. Miestni lídri zvyknú nasvecovať mestské a krajské budovy v dúhových farbách na protest proti zákazu vyvesovania vlajok každú noc, odkedy zákonodarný orgán poslal tento zákon Coxovi na stôl.



Andrew Wittenberg, hovorca starostky Salt Lake City Erin Mendenhallovej uviedol, že ich právnici zákon momentálne posudzujú a hlavné mesto zatiaľ nemá informácie o tom, čo bude robiť, keď zákon nadobudne účinnosť.



Predkladatelia zákona, republikánsky poslanec Trevor Lee a senátor Dan McCay, uviedli, že jeho cieľom je podporiť „politickú neutralitu“ učiteľov a iných štátnych zamestnancov. Odporcovia zákona naopak tvrdili, že jeho cieľom je potláčať LGBTQ+ prejavy a odnímať právomoci mestám a obciam, ktoré nie sú v politickom súlade s republikánskym zákonodarným zborom.



V liste adresovanom lídrom zákonodarného zboru, v ktorom vysvetľuje svoje rozhodnutie, Cox uviedol, že súhlasí so „základným zámerom“ zákona urobiť triedy politicky neutrálnymi, no domnieva sa, že pri regulácii miestnych samospráv zašiel príliš ďaleko. Poznamenal tiež, že úzkym zameraním sa na vlajky zákon nebráni iným politickým prejavom, ako sú plagáty alebo osvetlenie.