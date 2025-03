Štát Utah zakázal pridávanie fluoridu do vody vo verejnej sieti

Salt Lake City 29. marca (TASR) - Utah sa stal prvým zo štátov americkej Únie, ktorý na svojom území zakázal používanie fluoridu vo verejnej vodovodnej sieti. Reagoval tak na tvrdenie ministra zdravotníctva USA Roberta F. Kennedyho, podľa ktorého má tento minerál potenciálne zdravotné riziká.



Fluorid sa v USA pridáva do pitnej vody od roku 1945, aby sa zabránilo vzniku zubných kazov, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Guvernér štátu Utah Spencer Cox podpísal zákaz používania fluoridu vo verejnej vodovodnej sieti tento týždeň. Jeho nariadenie nadobudne platnosť 7. mája. Podobnú legislatívu zvažujú aj ďalšie štáty - napr. Florida a Ohio.



Predkladateľkou príslušného zákona bola republikánska poslankyňa Stephanie Griciusová - odvolávala sa pritom na výsledky výskumu, z ktorých vyplýva, že fluorid by mohol negatívne vplývať na kognitívne schopnosti detí.



Pripomínala aj Kennedyho tvrdenie, že fluorid - chemická látka nachádzajúca sa v zubnej paste a pravidelne používaná zubármi - „je priemyselným odpadom spájaným s výskytom artritídy, zlomeninami kostí, rakovinou kostí, poklesom IQ, poruchami nervového vývinu a ochorením štítnej žľazy“.



Väčšina odborníkov na verejné zdravie tieto tvrdenia rozhodne odmieta a tvrdí, že Kennedy citoval údaje zo štúdií vykonaných v krajinách s oveľa vyššími hladinami fluoridu v ich vodovodných systémoch ako v USA.



Odborníci, ktorí podporujú pridávanie fluoridu do vody, tvrdia, že štúdie dokazujú, že fluoridácia vody v komunitách zabraňuje vzniku štvrtiny zubných kazov u detí a dospelých. Upozorňujú, že dobrá a osvedčená prax sa ničí „na základe skreslenej pseudovedy“.



Väčšina krajín západnej Európy fluorid do vody nepridáva. Naproti tomu v USA má fluoridovanú vodu približne 63 percent populácie. Nedávne súdne rozhodnutia viedli k zníženiu podielu fluoridu v pitnej vode - niektorí experti argumentovali, že fluorid sa pridáva do zubných pást a iných produktov dentálnej hygieny.