Štát Viktória zaznamenal rekordných 723 prípadov koronavírusu

Sydney 30. júla (TASR) - Austrálsky štát Viktória zaznamenal 723 nových prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 za posledných 24 hodín, čo je dosiaľ najvyšší denný prírastok v tomto štáte i celej krajine.



Oznámil to vo štvrtok premiér štátu Viktória Daniel Andrews, informovala tlačová agentúra DPA.



Zaznamenaný počet infekcií predstavuje viac než dvojnásobok prípadov nákazy za predošlý deň vo Viktórii, ktorá je epicentrom druhej vlny pandémie COVID-19 v Austrálii. Tento štát zároveň eviduje najvyšší počet súvisiacich úmrtí za jeden deň - 13.



Andrews oznámil prísnejšie obmedzenie pohybu obyvateľstva a povinné nosenie tvárových rúšok, ktoré začne vo Viktórii platiť od nedele. V štáte sa nakazilo už takmer 10.000 ľudí, pričom aktívnych prípadov je momentálne 5385 a hospitalizovaných je 312 pacientov.



Andrews novinárom v Melbourne povedal, že alarmujúci nárast prípadov nákazy súvisí so situáciou v domovoch pre seniorov. Dodal, že do práce chodí príliš veľa ľudí aj vtedy, keď majú príznaky ochorenia, a niektorí dokonca vtedy, keď majú pozitívny test na nový druh koronavírusu.



Hoci obyvatelia majú povolený vstup do pubov a reštaurácií pri dodržaní spoločenského odstupu, návštevy iných domácností sú zakázané.



Mesto Sydney v štáte Nový Južný Wales zaznamenalo za uplynulý deň 18 nových prípadov infekcie, vo štvrtok tam zatvorili štyri školy. Štát Queensland od soboty uzatvorí svoje hranice pre obyvateľov Sydney.



Zdravotné varovanie vydali pre queenslandské hlavné mesto Brisbane po tom, ako sa zistilo, že dve ženy na ceste zo štátu Viktória klamali pohraničnej stráži so zámerom vyhnúť sa karanténe.



Austrália celkovo eviduje 189 úmrtí na COVID-19, pričom štát Viktória ich má 105. Austrália má celkovo 5977 aktívnych prípadov, z ktorých väčšina je taktiež vo Viktórii.