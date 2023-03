Státisíce domácností v USA sa v dôsledku smrští ocitli bez elektriny

New York 15. marca (TASR) - Viac ako 400.000 odberateľov v USA bolo v stredu bez elektrickej energie, keď veterné smršte zasiahli obe pobrežia. Situáciu okrem smrští komplikujú zrážky vo forme dažďa a snehu a záplavy. TASR informuje podľa správ stanice BBC.



V Kalifornii sa v utorok rozvodnili rieky a pre premočenú pôdu sa odohralo niekoľko zosuvov. V 40 z 58 kalifornských okresov vyhlásili mimoriadny stav.



V štátoch New York, New Hampshire a Massachusetts na východnom pobreží napadol takmer meter snehu. Smršte na oboch pobrežiach USA sa v stredu zmiernili.



V Kalifornii bolo v stredu 189.492 odberateľov bez elektriny podľa portálu Poweroutage.us, ktorý výpadky zaznamenáva. Ďalších 165.249 odberateľov bolo bez prúdu v štátoch New Hampshire, Maine, New York a Massachusetts na východe.



Mimoriadny stav bol do stredajšieho rána v platnosti aj v štáte New York a častiach New Jersey.