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Státisíce Francúzov opäť demonštrovali naprieč krajinou
Odborový zväz CGT odhaduje celoštátnu účasť až na 500.000 demonštrantov.
Autor TASR
Paríž 17. novembra (TASR) - Státisíce ľudí v utorok vo francúzskych mestách protestovali za zvýšenie platov a dôchodkov a zlepšenie podmienok v školstve. Mobilizáciu pôvodne vyhlásili odborové zväzy verejnej správy, neskôr sa k nim pridala aj veľká odborová centrála CGT a všetky kľúčové stredoškolské a vysokoškolské študentské zväzy. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
Podľa ministerstva vnútra v rámci celej krajiny protestovalo 146.000 ľudí a v Paríži sa ich zišlo 28.000. Odborový zväz CGT odhaduje celoštátnu účasť až na 500.000 demonštrantov.
Vo Francúzsku už týždne prebiehajú sociálne protesty proti vysokým životným nákladom. Mladí ľudia tiež demonštrujú za lepšie financovanie škôl a väčšiu rovnosť príležitostí. Predsedníčka odborového zväzu CGT Sophie Binetová v utorok vyzvala na okamžité zvýšenie platov. Vláda v dôsledku protestov zvýšila minimálnu mzdu o 1,6 percenta od 1. decembra 2026, čo je v čistom asi 23,67 eura mesačne.
„Stav škôl, stav nemocníc, personálne obsadenie v školách a nemocniciach, neustále zhoršovanie situácie vo všetkých verejných službách – to sú problémy, ktoré nás naozaj trápia,“ povedala pre agentúru AFP 38-ročná zdravotná sestra z parížskej nemocnice Aurelane Thosová. V modrom pracovnom odeve pochodovala spolu so svojou kolegyňou Astrid Petitovou, ktorá niesla malý kartónový nápis so sloganom „Zvýšte platy“.
V návrhu rozpočtu na budúci rok vláda už štvrtý rok po sebe vylúčila všeobecné zvýšenie platov. Pre odborové zväzy je to neprijateľné, keďže podľa ich odhadov klesla kúpna sila zamestnancov verejnej správy od roku 2017 o 16 percent.
Univerzitný profesor Nicolas Prevot povedal, že demonštrantom ide predovšetkým o ochranu ľudských práv a verejných služieb, ktoré sa rozpadajú. „Predovšetkým nesmieme dovoliť, aby sa k moci dostala krajná pravica,“ deklaroval.
Utorkové demonštrácie prebehli zväčša pokojne, hoci došlo k ojedinelým násilnostiam a obvineniam, že polícia zasiahla neprimerane. Úrady preventívne nasadili poriadkové zložky a dočasne zakázali predaj petárd.
Podľa ministerstva vnútra v rámci celej krajiny protestovalo 146.000 ľudí a v Paríži sa ich zišlo 28.000. Odborový zväz CGT odhaduje celoštátnu účasť až na 500.000 demonštrantov.
Vo Francúzsku už týždne prebiehajú sociálne protesty proti vysokým životným nákladom. Mladí ľudia tiež demonštrujú za lepšie financovanie škôl a väčšiu rovnosť príležitostí. Predsedníčka odborového zväzu CGT Sophie Binetová v utorok vyzvala na okamžité zvýšenie platov. Vláda v dôsledku protestov zvýšila minimálnu mzdu o 1,6 percenta od 1. decembra 2026, čo je v čistom asi 23,67 eura mesačne.
„Stav škôl, stav nemocníc, personálne obsadenie v školách a nemocniciach, neustále zhoršovanie situácie vo všetkých verejných službách – to sú problémy, ktoré nás naozaj trápia,“ povedala pre agentúru AFP 38-ročná zdravotná sestra z parížskej nemocnice Aurelane Thosová. V modrom pracovnom odeve pochodovala spolu so svojou kolegyňou Astrid Petitovou, ktorá niesla malý kartónový nápis so sloganom „Zvýšte platy“.
V návrhu rozpočtu na budúci rok vláda už štvrtý rok po sebe vylúčila všeobecné zvýšenie platov. Pre odborové zväzy je to neprijateľné, keďže podľa ich odhadov klesla kúpna sila zamestnancov verejnej správy od roku 2017 o 16 percent.
Univerzitný profesor Nicolas Prevot povedal, že demonštrantom ide predovšetkým o ochranu ľudských práv a verejných služieb, ktoré sa rozpadajú. „Predovšetkým nesmieme dovoliť, aby sa k moci dostala krajná pravica,“ deklaroval.
Utorkové demonštrácie prebehli zväčša pokojne, hoci došlo k ojedinelým násilnostiam a obvineniam, že polícia zasiahla neprimerane. Úrady preventívne nasadili poriadkové zložky a dočasne zakázali predaj petárd.