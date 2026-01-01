< sekcia Zahraničie
Státisíce ľudí pochodovali v Istanbule na znak solidarity s Gazou
Demonštranti sa v uliciach Istanbulu zhromaždili napriek chladnému počasiu a pochodovali k mostu Galata. Sloganom zhromaždenia bolo: „Nebudeme ticho, nezabudneme na Palestínu.“
Autor TASR
Istanbul 1. januára (TASR) - Státisíce ľudí sa vo štvrtok v Istanbule zúčastnili na novoročnom zhromaždení pre podporu Pásma Gazy, mávali palestínskymi a tureckými vlajkami a vyzývali na ukončenie násilia vo vojnou zničenej palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jedným z organizátorov štvrtkového protestu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 400 organizácii občianskej spoločnosti, bol aj syn tureckého prezidenta Bilal Erdogan.
„Modlíme sa, aby rok 2026 priniesol dobro pre celý náš národ a pre utláčaných Palestínčanov,“ povedal Bilal Erdogan, predseda správnej rady Nadácie Ilim Yayma, ktorá je vzdelávacou charitatívnou organizáciou.
Zdroje z polície a turecká tlačová agentúra Anadolu informujú, že k pochodu sa pridalo približne 500.000 ľudí. Okrem rečníkov vystúpil s piesňou „Slobodná Palestína“ aj libanonsko-švédsky spevák Maher Zain.
AFP pripomína, že Turecko je jedným z najväčších kritikov vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Zároveň sa podieľalo na sprostredkovaní dohody o prímerí v palestínskej enkláve. Obe strany konfliktu sa však vzájomne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025, pričom od jeho začiatku zahynulo pri izraelských útokoch viac ako 400 Palestínčanov.
