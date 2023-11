Státisíce ľudí pochodovali v Londýne na podporu Palestínčanov

Londýn 11. novembra (TASR) - Naprieč centrom britskej metropoly Londýn v sobotu pochodovalo 300.000 ľudí, aby vyjadrili podporu Palestínčanom v Pásme Gazy. Pre agentúru AFP to potvrdil šéf londýnskej Metropolitnej polície (MPS). Polícia medzičasom zadržala desiatky ľudí, píše TASR.



Národný pochod pre Palestínu, ktorý zorganizovala iniciatíva Stop the War (Stop vojne), sa koná v deň 105. výročia uzatvorenia prímeria medzi Nemeckom a dohodovými štátmi, ktorým sa oficiálne ukončila prvá svetová vojna (1914-18).



Na masívnom proteste účastníci mávali palestínskymi vlajkami, skandovali propalestínske heslá a držali transparenty so sloganmi "Zastavte bombardovanie Gazy". Demonštranti tiež vyzývali na prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



Britská polícia nasadila približne 1850 policajtov pre prípad, že by došlo zrážkam s protidemonštráciou organizovanou krajne pravicovými skupinami. V okolí najvýznamnejších pamätníkov boli zároveň umiestnené kovové bariéry. Polícia medzičasom uviedla, že zadržala 82 účastníkov kontraprotestu, ktorí sa "pokúšali dostať k hlavnému protestnému pochodu".



K menším potýčkam došlo v blízkosti hrobu neznámeho vojaka na londýnskej ulici Whitehall (The Cenotaph), kde sa konal slávnostný spomienkový obrad. Protidemonštranti - mnohí oblečení v čiernom so zakrytými tvárami - tam mávali vlajkami Anglicka a Spojeného Kráľovstva a snažili sa preraziť policajné línie.



Propalestínsky protest vyvolal v krajine obavy, pretože sa koná v Deň vojnových veteránov, kedy si Británia pripomína obete prvej svetovej vojny. Z tohto dôvodu ministerka vnútra Suella Bravermanová požadovala, aby sa protest zrušil a obvinila Metropolitnú políciu z dvojakých štandardov voči demonštrantom.



Britský premiér Rishi Sunak v piatok večer požiadal účastníkov o pokojný a úctivý protest. Zároveň však chce vyvodiť zodpovednosť voči šéfovi MPS Markovi Rowleymu za to, že demonštráciu povolil.