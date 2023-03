Státisíce zamestnancov v Británii štrajkujú, v londýne nepremáva metro

Londýn 15. marca (TASR) - Státisíce zamestnancov v stredu v Spojenom kráľovstve vstúpili do štrajku na protest proti pracovným podmienkam a nízkym platom. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News a DPA.



V Londýne nepremáva metro a napríklad na stanici Tottenham Cour Road v centre britskej metropoly čakajú davy ľudí na iný spôsob dopravy. Hoci odbory a britská vláda vedú rokovania o zlepšení platov, do štrajku sa zapojili učitelia, zamestnanci verejnej správy, lekári, vodiči londýnskeho metra a redaktori BBC.



Streda 15. marec je v Británii tzv. rozpočtový deň (budget day), keď má minister financií Jeremy Hunt predstaviť návrh jarného štátneho rozpočtu.



Jeden z organizátorov štrajku povedal, že jeho príčinou je "zlyhanie vlády pri financovaní nevyhnutných verejných služieb, ktoré ľudia potrebujú".



Mick Lynch zo spoločnosti prevádzkovateľov vlakov The Rail Delivery Group (RDG) povedal, že stredajší protest potvrdzuje odhodlanie účastníkov dosiahnuť dohodu v dlho trvajúcom spore.



"Útoky na dôchodky, podmienky a straty pracovných miest nebudú tolerované a cestujúca verejnosť musí pochopiť, že stanice s nedostatkom pracovníkov alebo bez pracovníkov, nie sú bezpečné," dodal a vyjadril odhodlanie pokračovať v štrajkoch dovtedy, kým to bude potrebné.