Štatistický úrad: Štvrtina ľudí v Nemecku má prisťahovalecký pôvod

Frankfurt 22. mája (TASR) - Približne 21,2 milióna ľudí s prisťahovaleckým pôvodom žilo počas uplynulého roka v Nemecku, čo je štvorpercentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to z údajov zverejnených vo štvrtok Spolkovým štatistickým úradom (SB), podľa ktorého tento počet predstavuje 25,6 percenta celkovej populácie krajiny. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Údaje sú rozdelené na migrantov prvej generácie, ktorí sa sami presťahovali do Nemecka od roku 1950, a migrantov druhej generácie - teda osoby, ktorých obaja rodičia sú prisťahovalci.



Počet prisťahovalcov prvej generácie vzrástol na necelých 16,1 milióna, čo predstavuje 19,6 percenta populácie. Okrem toho v Nemecku žilo aj necelých 5,2 milióna ich priamych potomkov, uvádza štatistický úrad.



Z údajov vyplýva, že ďalších 4,1 milióna ľudí narodených v Nemecku malo imigranta iba jedného rodiča. Podľa oficiálnej definície sa však tieto osoby nepočítajú ako ľudia s prisťahovaleckým pôvodom.



Vo vekovej skupine od 20 do 39 rokov má migračný pôvod približne každý tretí človek (34 percent), dodáva DPA. Vo vekovej skupine nad 65 rokov tento počet predstavuje len 14 percent.



V poslednom desaťročí došlo k výraznému nárastu počtu migrantov žijúcich v Nemecku: v rokoch 2015 – 2024 sa do Nemecka prisťahovalo takmer 6,5 milióna ľudí zo zahraničia, hlavne z Ukrajiny a Sýrie. Najviac z nich ako dôvod príchodu do Nemecka uviedlo potrebu azylu a medzinárodnej ochrany (31 percent), nasledovalo hľadanie si zamestnania (23 percent) a zlúčenie rodiny (21 percent).



Spolkový štatistický úrad zverejnil údaje na základe výsledkov sčítania ľudu z roku 2022 a prvých výsledkov mikrosčítania z roku 2024, dodáva DPA.