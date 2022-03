Tolstoj: Cieľom Moskvy je zmeniť vládnuci režim na Ukrajine

Moskva/Brusel 3. marca (TASR) - Podpredseda ruskej Štátnej dumy Piotr Tolstoj naznačil, že cieľom Moskvy je zmeniť vládnuci režim na Ukrajine. Uviedla to vo štvrtok belgická televízna stanica RTBF na svojej webovej stránke s odkazom na televíznu debatu zameranú na vojnu na Ukrajine, na ktorej sa v stredu večer prostredníctvom telemostu zúčastnil aj po francúzsky hovoriaci Tolstoj.



Tolstoj v jednom zo svojich živých vstupov do debaty kritizoval Belgicko, že načo dodáva zbrane do krajiny, ktorá sa "za dva až tri týždne úplne zmení".



RTBF pripomenula, že Belgicko sa okrem iného zaviazalo poslať ukrajinskej armáde 5000 ručných strelných zbraní, 200 zbraní protitankových a 3800 ton pohonných hmôt.



Podpredseda dolnej komory parlamentu Ruskej federácie to kritizoval a upozornil, že chybou Európskej únie je, že si predstavuje, že hrá v tomto konflikte sprostredkovateľskú úlohu.



"EÚ je súčasťou tohto konfliktu prostredníctvom nezákonných sankcií a ekonomickej vojny, ktorú vedie proti Rusku," uviedol Tolstoj a pred divákmi a ostatnými hosťami v televíznom štúdiu dodal, že kým spolu diskutujú, vojenská operácia na denacifikáciu Ukrajiny napreduje.



Veľmi kriticky na Tolstého slová zareagoval belgický kariérny diplomat s ukrajinskými koreňmi a momentálne špeciálny poradca ukrajinského veľvyslanectva v Belgicku Zénon Kowal. Upozornil, že Tolstoj hovorí o prevrate na Ukrajine, ktorý neexistuje. Protest na Majdane, ktorý prinútil vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča vzdať sa moci, bol preto, že Janukovyč "ukradol sen o Európe" mladým Ukrajincom a študentom, dodal Kowal.



Pripomenul tiež, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v slobodných voľbách získal 73 percent hlasov, a odmietol narážky, že je neonacista – má totiž židovský pôvod.



Belgický poslanec Európskeho parlamentu a spolupredseda frakcie Zelených v zákonodarnom zbore EÚ Philippe Lamberts v televíznej debate upozornil, že Tolstoj zrejme hovorí pravdu, keď naznačuje, že ambíciou Ruska je zmena režimu v Kyjeve.



"Ide o skutočnú vojenskú operáciu, ktorej cieľom je nahradiť legitímnu vládu vládou – dovoľte mi ten výraz – pod čižmou Moskvy. Problémom Vladimira Putina je, že chce byť obkľúčený vazalskými štátmi, ktoré ho poslúchajú. Idea nezávislých štátov, ktoré si slobodne vyberajú svoju budúcnosť, je preňho netolerovateľná," opísal situáciu Lamberts.



Na otázky účastníkov televíznej debaty, či je Rusko pripravené použiť aj jadrové zbrane, Tolstoj uviedol, že si nemyslí, že Putin to urobí. A čo sa týka možných kybernetických útokov, uviedol, že Rusko nikdy na nikoho neútočilo a nezaútočí ani na Belgicko. Podľa jeho slov problémom Západu a Európy je, že sú "spútaní fámami a sociálnymi sieťami".



Tolstoj zároveň skonštatoval, že dôležité teraz bude zamyslieť sa nad novou bezpečnostnou architektúrou v Európe, ktorá má vzniknúť po skončení ofenzívy na Ukrajine. "Musíte myslieť na to, že celá konfigurácia bezpečnosti v Európe za posledných 30 rokov bola nespravodlivá a musí byť zmenená... Teraz nie je čas prerušovať dialóg a pokúšať sa viesť ekonomickú vojnu proti Rusku," odkázal Tolstoj na adresu lídrov EÚ.



spravodajca TASR Jaromír Novak