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Štátna duma povolila Ruskej pošte online predaj ruského vína
Ruská pošta bude môcť prostredníctvom svojej webovej stránky skúšobne online predávať ruské vína v Moskve a v Moskovskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Ruská pošta bude môcť prostredníctvom svojej webovej stránky skúšobne online predávať ruské vína v Moskve a v Moskovskej oblasti. V stredu príslušný návrh zákona schválila v prvom čítaní Štátna duma, píše TASR podľa agentúry Interfax.
Predseda dolnej komory parlamentu Vjačeslav Volodin počas rokovania uviedol, že podľa návrhu „každý, kto si objedná víno domácej výroby, ho dostane najskôr 24 hodín po objednaní“.
Pri objednávaní bude potrebné overiť vek na stránke Gosuslugi. Tento prístup podľa Volodina nepovedie k zvýšeniu spotreby alkoholu, pretože obchody s alkoholom sú bežnou praxou.
Podpredsedníčka Výboru Štátnej dumy pre hospodársku politiku Nadežda Školkinová poznamenala, že inovácia „zjednoduší život ľudí“ a toto opatrenie bude „podporovať malé vinárstva“.
Podľa denníka The Moscow Times ministerstvo poľnohospodárstva schváli spoločnosti, ktoré budú môcť predávať svoje produkty prostredníctvom webovej stránky Ruskej pošty. Šéfka rezortu poľnohospodárstva Oksana Lutová poznamenala, že experiment potrvá tri roky a potom sa rozhodne o ďalšom postupe.
Online predaj alkoholu je v Rusku zakázaný od roku 2007. Ministerstvo financií vypracovalo návrh zákona zameraný na spustenie online predaja v roku 2020, ministerstvá zdravotníctva a vnútra sa však postavili proti. V roku 2021 prezident Putin poveril vládu a Ruskú poštu, aby otestovali predaj ruských vín.
Vláda tiež navrhla previesť na Ruskú poštu exkluzívne práva na doručovanie tovaru pre plnoleté osoby vrátane sexuálnych hračiek, energetických nápojov a zábavnej pyrotechniky.
Snahou je finančne pomôcť stratovej Ruskej pošte. Do konca roka 2025 dosiahol jej celkový dlh 126,5 miliardy rubľov, pričom len na splácanie svojho dlhu vynakladá približne 20 miliárd rubľov ročne, napísal The Moscow Times.
Predseda dolnej komory parlamentu Vjačeslav Volodin počas rokovania uviedol, že podľa návrhu „každý, kto si objedná víno domácej výroby, ho dostane najskôr 24 hodín po objednaní“.
Pri objednávaní bude potrebné overiť vek na stránke Gosuslugi. Tento prístup podľa Volodina nepovedie k zvýšeniu spotreby alkoholu, pretože obchody s alkoholom sú bežnou praxou.
Podpredsedníčka Výboru Štátnej dumy pre hospodársku politiku Nadežda Školkinová poznamenala, že inovácia „zjednoduší život ľudí“ a toto opatrenie bude „podporovať malé vinárstva“.
Podľa denníka The Moscow Times ministerstvo poľnohospodárstva schváli spoločnosti, ktoré budú môcť predávať svoje produkty prostredníctvom webovej stránky Ruskej pošty. Šéfka rezortu poľnohospodárstva Oksana Lutová poznamenala, že experiment potrvá tri roky a potom sa rozhodne o ďalšom postupe.
Online predaj alkoholu je v Rusku zakázaný od roku 2007. Ministerstvo financií vypracovalo návrh zákona zameraný na spustenie online predaja v roku 2020, ministerstvá zdravotníctva a vnútra sa však postavili proti. V roku 2021 prezident Putin poveril vládu a Ruskú poštu, aby otestovali predaj ruských vín.
Vláda tiež navrhla previesť na Ruskú poštu exkluzívne práva na doručovanie tovaru pre plnoleté osoby vrátane sexuálnych hračiek, energetických nápojov a zábavnej pyrotechniky.
Snahou je finančne pomôcť stratovej Ruskej pošte. Do konca roka 2025 dosiahol jej celkový dlh 126,5 miliardy rubľov, pričom len na splácanie svojho dlhu vynakladá približne 20 miliárd rubľov ročne, napísal The Moscow Times.