Štátna duma schválila sporný návrh zákona o pôvodných jazykoch

Moskva 2. júna (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, schválila sporný návrh zákona, ktorý vláde umožňuje štandardizovať pôvodné jazyky. Informovala o tom v stredu stanica Slobodná Európa.



Poslanci v treťom a poslednom čítaní odobrili legislatínu normu, na základe ktorej by bolo možné regulovať základné piliere menšinových jazykov v krajine vrátane jazykov domorodých etnických skupín na Sibíri a Ďalekom východe.



Zákonodarcovia tvrdia, že daný návrh zákona, schválený 1. júna, pomôže uchrániť niektoré jazyky pred zánikom tým, že sa urýchli proces schvaľovania pravopisných noriem. Veľa skupín, ktoré propagujú domorodé jazyky, kultúru a históriu v Ruskej federácii, však toto opatrenie vníma ako pokus o zvýšenie kontroly nad vyučovaním v mnohých etnických regiónoch a republikách.



"Domnievam sa, že tento návrh zákona je zvláštny a nepomôže zastaviť zánik niektorých jazykov," uviedla ruská jazykovedkyňa a učiteľka čukotčiny Marina Gyrgolčaivnová. "Proces zániku by sa dal zastaviť, ak by boli domorodé jazyky na školách povinné, a nie iba voliteľné. Takisto sa musí zvýšiť objem ich výučby," dodala.



Spory týkajúce sa povinnej výučby pôvodných jazykov v etnických oblastiach Ruska siahajú do roku 2017, keď ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že ľudia nesmú byť nútení učiť sa jazyk, ktorý nie je ich materinským jazykom.



To vyvolalo protesty v niekoľkých republikách a regiónoch, najmä v Tatársku, Baškirsku, Udmurtsku a Čuvašsku, kde sú miestne jazyky spolu s ruštinou úradnými jazykmi.



Nový návrh zákona musí ešte schváliť horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, následne ho môžu predložiť na podpísanie prezidentovi.