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Štátna duma zastavila zákon, aby Ruská pošta online predávala vína
Pripravovaný zákon navrhoval trojročný „experiment“ s online predajom ruského vína vrátane šumivých a alkoholizovaných.
Autor TASR
Moskva 17. novembra (TASR) - Návrh zákona, ktorý by Ruskej pošte umožnil predávať ruské víno, bol v druhom čítaní stiahnutý z prerokúvania. Rada Štátnej dumy o tom rozhodla 16. novembra, informoval portál Vedomosti s odvolaním sa na dva zdroje v dolnej komore parlamentu. Jeden z nich uviedol, že sa tak stalo „na neurčito“, píše TARS podľa denníka The Moscow Times.
Pripravovaný zákon navrhoval trojročný „experiment“ s online predajom ruského vína vrátane šumivých a alkoholizovaných. Podľa neho sa objednávka prostredníctvom špeciálnej webovej stránky Ruskej pošty dala prevziať na pošte alebo si ju nechať doručiť na adresu.
V prípade dobrých výsledkov trojročnej testovacej praxe v Moskve a Moskovskej oblasti sa malo objednávanie vína rozšíriť do ďalších regiónov. Jeho dodávka bola povolená najskôr 24 hodín po objednaní s overením veku prostredníctvom webovej stránky Gosuslugi.
Návrh zákona prešiel prvým čítaním 11. novembra s cieľom zlepšiť zložitú finančnú situáciu Ruskej pošty, ktorá od vypuknutia vojny na Ukrajine nahromadila stratu takmer 90 miliárd rubľov.
Pripravovaný zákon navrhoval trojročný „experiment“ s online predajom ruského vína vrátane šumivých a alkoholizovaných. Podľa neho sa objednávka prostredníctvom špeciálnej webovej stránky Ruskej pošty dala prevziať na pošte alebo si ju nechať doručiť na adresu.
V prípade dobrých výsledkov trojročnej testovacej praxe v Moskve a Moskovskej oblasti sa malo objednávanie vína rozšíriť do ďalších regiónov. Jeho dodávka bola povolená najskôr 24 hodín po objednaní s overením veku prostredníctvom webovej stránky Gosuslugi.
Návrh zákona prešiel prvým čítaním 11. novembra s cieľom zlepšiť zložitú finančnú situáciu Ruskej pošty, ktorá od vypuknutia vojny na Ukrajine nahromadila stratu takmer 90 miliárd rubľov.