Britská poslankyňa pokračovala v stretnutí napriek pozitívnemu testu

Londýn 9. februára (TASR) - Štátna tajomníčka britského ministerstva zdravotníctva Gillian Keeganová sa ospravedlnila za to, že pokračovala v osobnom stretnutí aj po tom, ako jej oznámili, že mala pozitívny výsledok testu na koronavírus. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Keeganová uviedla, že jej pozitívny výsledok testu oznámili práve, keď mala schôdzku s troma mužmi, ktorých dcéry spáchali samovraždu. Tajomníčka dodala, že stretnutie mala "okamžite" ukončiť, a to, že tak neurobila, označila za "chybu" a "mylný úsudok".



Poslankyňa za anglický volebný okrsok Chichester však zároveň uviedla, že mužom na stretnutí oznámila výsledok svojho testu. Následne ale s nimi - po ich súhlase - zostala ešte krátky čas, aby si vypočula ich príbehy, pričom podľa vlastných slov urobila "ďalšie preventívne opatrenia" na ich ochranu pred nákazou.



Keeganová na Twitteri v utorok večer napísala: "Dnes som si ešte pred plánovanou návštevou urobila preventívny rýchlotest, ktorý vyšiel pozitívne. Teraz som v domácej izolácii a našťastie sa cítim dobre." Ďalej tiež ozrejmila: "Keď mi povedali, že môj test je pozitívny, práve som počúvala troch otcov, ktorí tragicky prišli o svoje dcéry v dôsledku samovrážd. Oznámila som im výsledok (testu) a urobila ďalšie preventívne opatrenia, ale s ich súhlasom som s nimi ešte krátky čas zostala, aby som si vypočula ich príbehy."



Pripustila, že urobila chybu a stretnutie mala po pozitívnom výsledku "okamžite ukončiť". Za svoje správanie sa ospravedlnila. Britský minister zdravotníctva Sajid Javid ospravedlnenie Keeganovej prijal, pričom jeho úrad informoval, že tajomníčku aj "naďalej podporuje" v plnení úloh vyplývajúcich z jej funkcie.



Britský štátny zdravotnícky systém (NHS) ľudí na svojej webstránke nabáda, aby si robili rýchlotesty na koronavírus v také dni, keď je väčšia pravdepodobnosť, že sa ním nakazia alebo by ho mohli rozšíriť. Ide napríklad o prípady, keď sa pohybujú v zaľudnených vnútorných priestoroch. NHS tiež uvádza, že pri pozitívnom výsledku testu "musíte ísť okamžite do samoizolácie".