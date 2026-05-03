Štátna televízia: Jordánsko útočilo na sklad zbraní a drog v Sýrii
Podľa zdrojov AFP išlo o sériu náletov na najmenej päť miest vrátane skladov v sýrskom meste Arman.
Autor TASR
Damask 3. mája (TASR) - Sýrska štátna televízia informovala v sobotu o jordánskych útokoch na sklad drog a zbraní v juhosýrskej provincii Suwajdá, ktorej mnohé časti nie sú pod kontrolou vlády v Damasku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Štátna televízia citovala miestne zdroje, podľa ktorých jordánska armáda pravdepodobne cielila na objekt povstaleckých skupín v dedine Šahbá. Podľa zdrojov AFP išlo o sériu náletov na najmenej päť miest vrátane skladov v sýrskom meste Arman.
Jordánska armáda medzitým oznámila, že vykonala „odstrašujúcu operáciu“ zameranú na viacero lokalít, ktoré využívajú pašeráci zbraní a drog pri severnej hranici kráľovstva. Dodala, že bude naďalej proaktívne postupovať proti každému ohrozeniu bezpečnosti krajiny.
Počas dlhej občianskej vojny v Sýrii sa najväčším vývozom z krajiny stala droga captagon, ktorej predaj bol kľúčovým zdrojom financovania vlády prezidenta Bašára Asada, zosadeného v decembri 2024, napísala APF.
Táto syntetická droga zaplavila región a susedné krajiny vrátane Jordánska niekedy oznamujú jej zadržanie, pričom žiadajú Libanon a Sýriu, aby posilnili boj proti obchodovaniu s ňou.
