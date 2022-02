Štátna žalobkyňa v Navaľného novej kauze dostala od štátu ochranku

Moskva 16. februára (TASR) - Štátna žalobkyňa v novom trestnom konaní proti ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému, ktorý je obvinený z podvodu a pohŕdania súdom, dostala od štátu ochranku.



Podľa spravodajského webu Meduza.io o tom informoval súd v Moskve, ktorý v najnovšej Navaľného kauze pojednáva. Čo ohrozuje bezpečnosť prokurátorky, súd podľa Meduzy.io nespresnil.



Ako informovali médiá, vo februári roku 2021 bola ochranka poskytnutá aj Jekaterine Frolovej, prokurátorke v kauze urážky veterána druhej svetovej vojny Ignata Arťomenka, v ktorej bol Navaľnyj odsúdený na zaplatenie pokuty vo výške 850.000 rubľov (9500 eur).



Prvé pojednávanie v novej kauze voči Navaľnému – pre podvod a pohŕdanie súdom – sa uskutočnilo v utorok v nápravnom zariadení IK-2 v meste Pokrov, kde si politik odpykáva svoj trest vynesený pred rokom v kauze Yves Rocher.



Navaľnyj je v novej kauze obvinený zo sprenevery darov vo výške takmer 2,7 milióna rubľov (31.664 eur), ktoré boli súčasťou darov na jeho prezidentskú kampaň v roku 2018. Politik však podľa obžaloby tieto peniaze minul na "osobné účely" – vrátane "barov a kaviarní" v Rusku a ďalších krajinách.



Navaľnyj v utorok pred súdom odmietol vznesené obvinenia.



Ďalšie súdne pojednávanie sa uskutoční 21. februára. Tento dátum bol stanovený s ohľadom na to, že Navaľnému povolili trojdňové stretnutie s manželkou Julijou, ktorá bola v utorok prítomná aj na pojednávaní.



Ruské médiá upriamili pozornosť aj na to, že súdne pojednávanie sa konalo priamo vo väznici v Pokrove, bolo teda výjazdné. Oficiálne súd toto svoje rozhodnutie nijako nevysvetlil.



Médiá sa domnievajú, že súd sa pre výjazd do Pokrova rozhodol pre to, aby novinárom a Navaľného priaznivcom čo najviac skomplikoval možnosti dostaviť sa na pojednávanie konané v objekte uzavretom pre verejnosť.



Podľa agentúry TASS sa na prvom pojednávaní prostredníctvom videoprojekcie do susednej budovy v areáli väznice zúčastnilo asi 80 novinárov akreditovaných na príslušnom moskovskom súde.



Dvakrát podmienečne odsúdený politik Navaľnyj bol pre opakované porušenie podmienok výkonu trestu v kauze Yves Rocher zaradený na zoznamu hľadaných osôb.



Zadržaný bol 17. januára 2021 na moskovskom letisku Šeremeťjevo po návrate z Nemecka, kde sa liečil po otrave bojovou látkou typu novičok. Druhého februára roku 2021 mu súd zmenil podmienečný trest na nepodmienečný. Na slobodu by sa mal dostať na jeseň roku 2023.



Ak súd Navaľného uzná za vinného aj v novom konaní, v prípade podvodu mu hrozí viac ako desať rokov väzenia a v kauze pohŕdania súdom zasa niekoľkomesačný trest.