Štátne médiá: Putin navštívil veliteľský post v Rostove nad Donom

Rostov/Moskva 19. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navštívil v nedeľu veliteľské stanovište v meste Rostov nad Donom na juhu krajiny, informovali ruské štátne médiá. Správu prinieslo aj ukrajinské médium The Kyiv Independent a portál britského denníka The Guardian.



Ruská štátna tlačová agentúra TASS napísala, že Putin mal stretnutie na veliteľskom a kontrolnom stanovišti v Rostove.



Táto správa prišla po tom, čo Putin v sobotu vrtuľníkom priletel do Ruskom okupovaného juhoukrajinského prístavného mesta Mariupol a predtým navštívil Krymský polostrov, anektovaný Ruskom od Ukrajiny v roku 2014. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova si Putin prišiel na Krym pripomenúť deviate výročie jeho anexie Ruskom.



Návšteva Mariupola bola prvou Putinovou cestou na toto ukrajinské územie, ktoré Moskva ilegálne anektovala vlani v septembri. Ruský prezident tam prišiel v sobotu večer po návšteve Krymu, ktorý sa nachádza juhozápadne od Mariupola a delí ich krátka vzdialenosť.



Mariupol sa stal celosvetovým symbolom odporu proti ruskej agresii na Ukrajine, pretože ukrajinské sily napriek menšiemu počtu zbraní a mužov odolávali v tamojších oceliarňach Azovstaľ takmer tri mesiace. Moskva ich nakoniec ovládla v máji.