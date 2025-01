Štátne médiá v KĽDR krátko informovali o Trumpovej inaugurácii

Soul 22. januára (TASR) – Severokórejské štátne médiá v stredu priniesli krátke správy o inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o ňom po prvý raz od jeho zvolenia do úradu v novembri minulého roka. TASR informuje na základe správy agentúry Jonhap.



"V Spojených štátoch bol Donald Trump uvedený do úradu prezidenta. Vo voľbách v novembri minulého roka bol zvolený za 47. prezidenta USA. Inaugurácia sa konala 20. januára vo Washingtone," uviedli na šiestej strane v sekcii zahraničného spravodajstva hlavné severokórejské noviny Rodong Sinmun, píše Jonhap.



Štátny rozhlas KĽDR, stanica KCBS, o Trumpovej inaugurácii informoval začiatkom tohto týždňa.



Severokórejské médiá v minulosti informovali o voľbách amerických prezidentov s časovým odstupom, pripomína Jonhap. V roku 2016, keď bol Trump po prvý raz zvolený za prezidenta, informovali severokórejské médiá o výsledkoch až po desiatich dňoch. Po zvolení Joea Bidena za amerického prezidenta v roku 2020 mlčali o výsledku volieb až dva mesiace a informovali o ňom až po jeho uvedení do úradu v januári 2021.



Trump počas prvého dňa v úrade označil KĽDR za "jadrovú mocnosť" a vyjadril očakávanie, že severokórejský vodca Kim Čong-un "sa poteší" jeho návratu do Bieleho domu, dodáva Jonhap.



Podľa expertov sa môže americký prezident pokúsiť o oživenie summitov so severokórejským vodcom a pokúsiť sa o uzavretie "malej dohody", ktorej súčasťou by mohlo byť zmrazenie jadrového programu KĽDR alebo jej jadrové odzbrojenie. Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia osobne stretol s Kim Čong-unom tri razy, summit v Hanoji vo februári 2019 sa však skončil bez uzavretia dohody, pripomína Jonhap.