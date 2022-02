Štátne školy v New Yorku budú v piatky ponúkať vegánske menu

New York 5. februára (TASR) - Štátne školy v americkom meste New York budú vo svojich školských jedálňach v piatky ponúkať vegánske menu. Informuje o tom tlačová agentúra AP.



Toto opatrenie zaviedol nový starosta New Yorku Eric Adams, ktorý dodržiava a podporuje stravovanie založené na potravinách rastlinného pôvodu. Starosta zlepšenie svojho zdravotného stavu pripisuje práve takémuto spôsobu stravovania.



"V našich väzniciach, nemocniciach a - čo je najdôležitejšie - v školách by sme nemali živiť krízu v oblasti zdravotníctva, preto sa chceme vydať zdravším smerom," povedal v piatok Adams v rozhovore pre televíznu stanicu WNBC.



Od piatku 4. februára bude v newyorských štátnych školách obedové menu každý piatok vegánske. Oddelenie mestskej samosprávy pre oblasť vzdelávania však dodalo, že študenti budú mať možnosť požiadať aj o nevegetariánske jedlo.



Takisto budú mať vždy k dispozícii mlieko, sendviče s arašidovým maslom a džemom, hummus (nátierku z cícera pochádzajúcu z oblasti Blízkeho východu) a praclíky.



Štátne školy v meste New York navštevuje približne 938.000 študentov. Tieto vzdelávacie inštitúcie majú od roku 2019 v ponuke pondelky bez mäsa. Bezmäsité piatky boli zavedené v apríli minulého roka. Niektoré školy ponúkali aj vegánske či vegetariánske jedlá.



Adams, ktorý 22 rokov pôsobil v radoch newyorskej polície, podľa vlastných slov vymenil nezdravú stravu za stravovanie založené na potravinách rastlinného pôvodu, čo mu pomohlo prekonať ochorenie diabetes. O svojom stravovaní napísal aj knihu s názvom "Konečne zdravý" (Healthy at Last).