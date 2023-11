Štátni zamestnanci v Québecu sa chystajú na masívny štrajk

Montréal 21. novembra (TASR) - Približne 600.000 štátnych zamestnancov v kanadskej provincii Québec vrátane učiteľov, zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov sa tento týždeň chystá na masový protest s cieľom domôcť sa zvýšenia platov v napätej situácii, ktorá by mohla prerásť do dlhodobého generálneho štrajku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Québecká vláda po mesiacoch rokovaní s odbormi, ktoré uviazli na mŕtvom bode, v pondelok ustanovila mediátora.



"Toto hlasovanie o štrajku je volaním o pomoc. Naši členovia nám hovoria: Už to ďalej nevydržíme," povedala Caroline Sennevilleová, predsedníčka jedného z odborových zväzov, ktoré vyzývajú na "historický štrajk" v tejto frankofónnej provincii.



Výzva prichádza po tom, ako odbory v októbri odmietli zvýšenie miezd o 10,3 percenta počas piatich rokov a jednorazový bonus vo výške 1000 kanadských dolárov (v prepočte 667 eur) pre každého štátneho zamestnanca.



Vláda uviedla, že podľa nej je táto ponuka v súlade s prognózami inflácie, ale odbory tvrdia, že je "urážlivá" a nepribližuje sa k zvýšeným životným nákladom, čo má za následok, že zamestnanci sa stávajú "chudobnejšími".



Očakáva sa, že od utorka bude 420.000 zamestnancov tri dni protestovať pred školami, nemocnicami a inými inštitúciami. Pôjde o druhú novembrovú štrajkovú akciu týchto pracovníkov, ktorých zastupuje koalícia veľkých odborových zväzov.



Vo štvrtok sa potom začne časovo neobmedzený štrajk aj 66.000 učiteľov z Autonómnej federácie vzdelávania (AEF). Vo štvrtok a v piatok nenastúpi do práce ani približne 80.000 zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.



Podľa jedného z odborových predákov Francoisa Enaulta je cieľom dosiahnuť dohodu do Vianoc, aby sa predišlo generálnemu štrajku. Enault dúfa, že obyvatelia Québecu podporia štrajkujúcich, ktorí "bojujú za dobré verejné služby".



V apríli približne 155.000 kanadských federálnych štátnych zamestnancov vyvolalo jedno z najväčších sociálnych hnutí v kanadskej histórii, keď požadovalo lepšie platy a zavedenie väčšieho objemu práce na diaľku.