Štátnu banku Sepah v Iráne vyradil útok hackerov

Teherán 17. júna (TASR) - Jednu z hlavných iránskych štátnych bánk - Sepah - ochromil v utorok počítačový útok. K zodpovednosti zaň sa prihlásila skupina hackerov spájaných v minulosti s Izraelom. Skupina Gonješke Darande - v preklade Dravý vrabec - tvrdí, že v banke prenikla do databázy a zničila v nej dáta, informovali spravodajský web The Times of Israel (TOI) a agentúra AFP, píše TASR.



Skupina hackerov v statuse na sieti X zdôvodnila svoj útok tým, že „banka Sepah bola inštitúciou, ktorá obchádzala medzinárodné sankcie a využívala peniaze Iráncov na financovanie teroristických spojencov (iránskeho) režimu, jeho programu balistických rakiet a jeho vojenského jadrového programu.“



Hackeri v statuse varovali, že „toto sa stáva s inštitúciami, ktoré sa venujú udržiavaniu teroristických fantázií diktátora." Poďakovali sa súčasne Iráncom, ktorých „pomoc umožnila túto operáciu.“



Skupina Gonješke Darande sa v posledných rokoch prihlásila k zodpovednosti za niekoľko kybernetických útokov na Irán, vrátane útokov na čerpacie stanice a oceliareň.



Izrael vo všeobecnosti zachováva politiku nejednoznačnosti, pokiaľ ide o jeho kybernetické operácie proti Iránu, a neprihlasuje sa k nim.



Správy na sociálnych sieťach naznačujú, že bankové služby spoločnosti Sepah dnes ráno prestali fungovať. Štátna agentúra INRA však s odvolaním sa na hovorcu iránskej centrálnej banky informovala, že všetky bankové operácie prebiehajú bez problémov.



Podľa iránskej agentúry Fars hrozí, že problémy s bankou Sepah sa môžu rozšíriť aj na čerpacie stanice, ktoré využívajú práve túto banku.