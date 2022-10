Štátnu cenu za literatúru získala Kateřina Tučková za román Bílá Voda

Praha 24. októbra (TASR) - Českú štátnu cenu za literatúru za rok 2022 získala v nedeľu spisovateľka Kateřina Tučková za svoj najnovší román Bílá Voda. Porota ocenila aj jej celú doterajšiu tvorbu, v ktorej otvára a popularizuje významné historické a spoločenské témy. TASR informuje na základe správy servera iDNES.cz.



Tučková pripomenula, že je len treťou ženou, ktorá dostala českú Štátnu cenu za literatúru. Poznamenala, že v súčasnosti nastúpila silná generácia autoriek, ktorá má čitateľský úspech. V súvislosti s knihou Bílá Voda, ktorá rozpráva o prenasledovaní cirkvi v období komunizmu, uviedla, že sa v nej prelína osobný rozmer s verejným, a preto môže osloviť mnohých ľudí.



České ministerstvo kultúry udelilo svoje výročné ceny aj v ďalších umeleckých kategóriách; celkom vyznamenalo osem osobností.



Cena rezortu kultúry ČR za prínos v oblasti divadla bola udelená režisérke a vysokoškolskej pedagogičke Zoji Mikotovej, a to za rozvoj osobitej poetiky básnického divadla a tiež za umelecké a pedagogické úsilie spájať svet počujúcich a nepočujúcich.



Štátnu cenu za preklad získal romanista Jiří Našinec, a to hlavne za preklady francúzskeho autora Charlesa Nodiera a rumunského religionistu Mirceu Eliadeho.



Cenu v oblasti hudby si za celoživotnú koncertnú a pedagogickú činnosť odniesol organista Karel Paukert. Ten podľa slov poroty najmä po svojom odchode z Československa v roku 1960 šíril dobré meno českého interpretačného a dramaturgického umenia v Európe i USA.



Ocenenie za architektúru získal Jiří Suchomel za priekopnícku činnosť v oblasti udržateľnej architektúry a takisto za založenie a vedenie Fakulty umení a architektúry Technickej univerzity v Liberci. Ocenenie za výtvarné umenie dostal galerista Marek Pokorný za významnú kritickú, kurátorskú a manažérsku činnosť v oblasti súčasného umenia.



Štátna cena za prínos v oblasti kinematografie a audiovízie bola udelená scenáristke a dramaturgičke Marcele Pittermannovej, ktorá podľa poroty pozdvihla tvorbu pre deti a mládež na medzinárodnú a nadčasovú úroveň. In memoriam získal túto cenu filmový a divadelný režisér Evald Schorm za zásluhy v oblasti filmovej tvorby, ako aj za príkladný celoživotní etický a občiansky postoj a pedagogické pôsobenie v oblasti filmu.