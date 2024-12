Štátny pohreb exprezidenta Cartera sa uskutoční 9.1. vo Washingtone

Washington 30. decembra (TASR) - Štátny pohreb zosnulého amerického exprezidenta Jimmyho Cartera, ktorý zomrel v nedeľu vo veku 100 rokov, sa uskutoční 9. januára v Národnej katedrále vo Washingtone. Cartera však pochovajú v rodnej Georgii. Agentúra Reuters o tom informuje podľa denníka New York Times (NYT), píše TASR.



Prezident USA Joe Biden už skôr vyhlásil na 9. januára štátny smútok. Uviedol taktiež, že na pohrebe prednesie smútočný prejav, o ktorý ho v minulosti požiadal sám Carter. Pohreb sa uskutoční po ôsmich dňoch smútočných podujatí v Carterovom rodnom štáte Georgia a v hlavom meste USA.



Kolóna vozidiel najprv odvezie Carterovo telo z jeho rodného mesta Plains v Georgii do Atlanty, kde bude v sobotu a v nedeľu spočívať v Carterovom centre, ktoré založil spolu s manželkou. Následne ho 6. januára letecky prevezú do budovy Kapitolu vo Washingtone. Po bohoslužbe v katedrále exprezidenta prevezú späť do Georgie, kde ho pochovajú.



V poradí 39. americký prezident a laureát Nobelovej ceny mieru zomrel v nedeľu vo svojom dome v Plains, potvrdil pre denník The Washington Post jeho syn James E. Carter III. Bezprostrednú príčinu úmrtia ale neuviedol.



Jimmymu Carterovi v roku 2015 diagnostikovali rakovinu mozgu a pečene a podrobil sa operácii a rádioterapii. Podľa lekárov bola liečba úspešná. V roku 2019 spadol a utrpel zlomeninu v oblasti bedrového kĺbu. V ten istý rok sa 21. marca stal najdlhšie žijúcim prezidentom v dejinách USA.