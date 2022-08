Štátny pohreb Olivie Newton-Johnovej sa uskutoční v štáte Viktória

Melbourne 11. augusta (TASR) - Pohreb britsko-austrálskej herečky a speváčky Olivie Newton-Johnovej so štátnymi poctami sa uskutoční v austrálskom štáte Viktória. Oznámil to vo štvrtok premiér tohto štátu Daniel Andrews. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Herečka zomrela v pondelok vo veku 73 rokov a jej rodina podľa Andrewsa prijala ponuku Viktórie na štátny pohreb. Premiér presné miesto a dátum neoznámil. Jeho úrad ešte diskutuje s herečkinými príbuznými o ďalších podrobnostiach. "Bude to však viac koncert než pohreb, hodný obyvateľky štátu Viktória, ktorá prežila taký bohatý a štedrý život," napísal na Twitteri.



Olivia Newton-Johnová sa narodila v septembri 1948 v meste Cambridge v Británii, avšak už ako päťročná sa s rodičmi presťahovala do Melbourne v austrálskej Viktórii.



Zomrela 8. augusta v americkom štáte Kalifornia na následky rakoviny prsníka. Tú jej po prvý raz diagnostikovali už v roku 1992.



Túto country speváčku a herečku preslávila úloha Sandy v muzikálovom filme Pomáda (Grease) z roku 1978. Newton-Johnová bola úspešná aj v 80. rokoch; v roku 1983 hrala vo filme Nebeský pár (Two of a Kind).



Od roku 1979 je nositeľkou Radu Britského impéria. V roku 1981 jej odhalili hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.